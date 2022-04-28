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為什麼是波蘭、保加利亞？俄斷天然氣供應 對歐洲影響有多大

香港01 / 記者歐敬洛／報導
圖為2003年3月，保加利亞Chiren的一個天然氣輸送設施。美聯社
圖為2003年3月，保加利亞Chiren的一個天然氣輸送設施。美聯社

俄羅斯宣布暫停向波蘭及保加利亞供應天然氣，原因是兩國拒絕以盧布支付天然氣費用。歐洲過去強烈依賴俄羅斯天然氣供應，而俄烏戰事正迫使歐洲能源轉型，但短期而言，失去俄羅斯的天然氣對歐洲國家構成多大影響？

為什麼是波蘭和保加利亞？

歐洲大部分國家都表明拒絕以盧布支付天然氣，但俄羅斯選擇了切斷波蘭和保加利亞的供應，似乎是有原因的。根據歐盟統計局2020年的數據，波蘭約45%的天然氣來自俄羅斯，但波蘭在政治和軍事上是為最支持烏克蘭的國家之一。在俄烏戰事以來，大量的西方軍援都是從波蘭運送前往烏克蘭。

保加利亞對俄羅斯的戰事構成威脅較小，但其更依賴俄羅斯的天然氣，約佔保加利亞需求的73%。

針對這兩個國家，普亭可以測試其能源武器構成的影響，對鄰近及其他國家予以警戒，說明俄羅斯會「切斷對不友好國家的天然氣供應」付諸實際行動。

波蘭和保加利亞能應付嗎？

波蘭與俄羅斯的合約會在2022年底到期，而波蘭已一直在尋找可替代資源。能源諮詢公司ICIS的首席歐洲天然氣分析師Tom Marzec-Manser認為，波蘭鄰近德國，而德國有自己的液化天然氣進口設施，波蘭可以向德國輸入天然氣。

但保加利亞的情況稍差一些，但其也有第二條連接希臘的管道，而保加利亞亦可依賴希臘的港口購買天然氣，再輸送至本國使用。

其他國家情況如何？

現時歐盟國家中，僅匈牙利表示可按俄羅斯的要求，以盧布支付天然氣費用。儘管歐洲議會警告這可能會違反制裁，但在大選中剛成功連任，總理奧班（Viktor Orbán） 已表明會以本國利益作為優先，在反對戰爭的同時謀求取得與俄羅斯關係的平衡。

至於100%完全依賴俄羅斯天然氣供應的拉脫維亞，已與立陶宛和愛沙尼亞一起停止購買俄羅斯的天然氣，未來立陶宛的液化天然氣進口設施將成為關鍵。

天然氣價格會繼續上漲嗎？

這很大程度取決於俄羅斯的行動會否升級，歐洲參考指標，荷蘭天然氣交易中心（TTF）5月期貨的價格由本週開始時的92歐元，在27日一度升至115歐元，再回落至107歐元。

至於英國能源供應商會在英國批發市場上採購，但隨著時間的推移，歐洲價格上漲也將會影響英國的天然氣價格。

不過要讓歐洲造成更大的衝擊，俄羅斯就需要切斷義大利及德國的供應，但同樣會對俄羅斯收入造成巨大影響。

圖為4月27日，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在華沙附近的一個天然氣工廠發言，說明俄羅斯切斷天然氣供應的問題。美聯社
圖為4月27日，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在華沙附近的一個天然氣工廠發言，說明俄羅斯切斷天然氣供應的問題。美聯社

延伸閱讀：

烏克蘭局勢｜俄羅斯暫停向波蘭及保加利亞供應天然氣

停供波蘭保加利亞天然氣 俄羅斯「盧布買氣」攻勢陸續有來？

文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 波蘭

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