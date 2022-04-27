停供天然氣給兩歐盟國 克宮怪「不友善國家」制裁俄國

克里姆林宮今天表示，俄羅斯是因「不友善國家」對俄國經濟和金融業採取的行為，才以波蘭、保加利亞拒用俄國貨幣盧布付款為由，停止供應天然氣給這兩個歐洲聯盟（EU）國家。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「之所以需要一套新的支付方式，是因為不友善國家在經濟領域和金融產業方面，對我國採取空前的不友善行動。」

培斯科夫表示，「如你們所知，他們阻止我國動用，或可直接說是竊取我們大量（外匯）存底」，這種情形導致得「過渡至一套新的支付制度」。

他說：「所以這裡並沒有勒索問題。」這項說法是在回應歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）之前形容，「俄國又試圖運用天然氣來勒索我們」。

培斯科夫還告訴記者：「俄國對消費者而言，仍會是個可靠的能源供應國，且依然信守合約義務。」

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天宣布完全中止供應天然氣給波蘭，以及高度仰賴俄氣的保加利亞，因為「它們未用盧布付款」。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上月下令，俄國供氣只接受盧布付款，買家得開設盧布帳戶，否則將被斷供。

培斯科夫拒絕說明有多少國家同意改用盧布支付天然氣，只說「一旦接近付款期限，如果一些客戶拒絕依新制度付錢，那當然就適用總統令」。

被問到若歐洲國家拒用盧布買天然氣，俄國是否準備好可能承受預算損失，培斯科夫則回答：「一切都做好打算了，所有風險都已預測到，並採取必要措施。」

由於俄羅斯在烏克蘭發起軍事行動，莫斯科面臨空前經濟制裁，俄國3000億美元的外匯存底也被外國凍結。

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