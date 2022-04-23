台灣向烏克蘭提供援款 烏再試人道主義走廊

(德國之聲中文網) 烏克蘭城市馬裡烏波爾周六再次嘗試開啟人道主義走廊。該國副總理韋列修克（Iryna Vereshchuk）在臉書上表示，如果一切按計劃進行，被圍困的馬裡烏波爾市將於當地時間中午開始疏散平民：「今天，我們將再次努力疏散婦女、兒童和老人」。

此前該市的人道主義行動均已失敗告終。俄烏雙方相互指責對方未遵守停火協議。

美聯社報道，馬裡烏波爾市政委員會和市長顧問周五（4月22日）表示，在距離馬裡烏波爾不遠處又發現了萬人坑。馬裡烏波爾市政委員會在社交媒體上公布了一張Planet Labs拍攝的衛星照片，圖像顯示了一個長 45 米、寬 25 米的萬人坑，容納至少1千具屍體。本周早些時候，Maxar科技公司公布的衛星照片可以看到，馬裡烏波爾以西20公裡的村莊曼胡什（Manhush）有200多個新墳墓。

台灣伸出援手

台灣外交部長吳釗燮周五與基輔市長克利奇科通了視訊電話。他宣布向基輔市轉贈台灣民眾募捐的300萬美元，另外還提供給烏克蘭當地幾所醫療機構500萬美元。根據中央社報道，吳釗燮指出，俄羅斯入侵烏克蘭，不僅對烏克蘭民眾造成巨大傷害，也對國際秩序與民眾社會造成嚴峻威脅。台灣與烏克蘭同為民主理念相近伙伴，也同樣站在抵擋威權主義擴張的前線。他還補充表示，台灣政府及人民同樣面對海峽對岸威權政體的高度威脅，因此對烏克蘭目前面臨的處境感同身受。台灣人民熱烈踴躍捐輸物資及金錢，藉此表達對烏克蘭的堅定支持。

就在同一天，歐盟和美國對北京發出警告表示，若是中國對普京發動的戰爭提供支持，或幫助莫斯科避開西方制裁，這將會損害雙方關系。美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）和與歐盟對外事務部（EEAS）秘書長薩裡尼諾（Stefano Sannino）在布魯塞爾舉行了會談。雙方在發表的聯合聲明中指出將繼續敦促中國，不要規避或破壞國際社會對俄羅斯的制裁，也不要給俄羅斯提供任何形式的支持。聲明強調，這會給美中以及歐中關系帶來影響。

聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯計劃於下周二（4月26日）前往莫斯科，與俄羅斯總統普京和俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會晤。根據聯合國網站消息，聯合國助理發言人金子繪裡（Eri Kaneko）昨日（4月22日）在例行記者會上表示: 秘書長「希望討論如何盡快給烏克蘭帶來和平」。 另外，古特雷斯還通過發言人告知記者，他還將於下周訪問烏克蘭，與該國外交部長庫列巴舉行會議，並將於4月28日與總統澤連斯基會晤。

（美聯社，路透社等）

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