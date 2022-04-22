如何使烏克蘭獲重型裝備？德國計劃變通辦法

因為未能對烏克蘭提供重型武器，德國政府一直受到外界批評。作為一種回應，德國政府周四（4月21日）表示，正在計劃進行三方軍備交換，從而讓基輔獲得更多所需要的武器裝備。

儘管德國是世界第五大武器出口國，但長期以來一直避免直接向衝突地區運送武器。自俄羅斯今年2月開始入侵烏克蘭以來，總理蕭茲領導的德國政府已經向烏克蘭提供了輕型武器和彈藥，並為向烏克蘭發送物資的德國軍火商提供了額外資助。

德國政府的政策引發了廣泛的批評，被認為做地遠遠不夠。波蘭總理莫拉維茨基說，「德國在個問題上採取的模糊立場肯定無所助益。」

德國政府承諾武器交換和軍事培訓

德國政府官員向媒體證實的武器交換方案似乎是蕭茲對批評的部分回應。計劃中的變通辦法是，北約盟友斯洛文尼亞將向烏克蘭運送大量的T-72主戰坦克；作為補償，德國將向斯洛文尼亞運送一定數量的馬爾德（Marder）坦克和福克斯（Fox）輪式坦克。

德國國防部長蘭布萊希特周四強調，德國政府明白向烏克蘭提供更多軍事援助「必須非常、非常迅速地進行」，因為隨著俄羅斯在烏克蘭東部發起新的攻勢，「局勢正急劇惡化」。

蘭布萊希特說，德國為此還計劃向烏克蘭軍隊提供使用來自德國和其他北約盟國的一些新武器的培訓，其中包括來自荷蘭的榴彈炮。

蘭布萊希特指出，基輔已經拿到一份清單，可以選擇德國提供的裝備。然而，這份清單並不包括坦克、直升機、大型火炮以及烏克蘭聲稱迫切需要的戰機。

蕭茲和德國外交部長貝爾博克都指出，德國軍隊長期以來受裝備問題困擾，自己執行任務的時候也缺少物資，因此難以向烏克蘭提供更多物資。

來自內部的批評：立場還不夠清晰

即使在德國執政聯盟內部，政府也被批評立場不夠清晰，對外界質疑的回應不夠有力。

來自自民黨的國防專家穆勒（Alexander Müller）告訴德新社，「德國公眾有權知道我們是否像北約盟友那樣為烏克蘭提供重型武器。到目前為止，德國政府的立場仍然不清不楚」。

(德新社、路透社)

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