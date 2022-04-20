事實核查／制裁俄羅斯恐需接收6千萬難民？馬克宏沒有說過這種話

網上傳播的一則所謂的英國廣播公司BBC推文稱，法國總統馬克宏日前有言：由於制裁俄羅斯，歐洲將不得不準備好接待多達6000萬難民。然而，這是一個假消息。

發出這一假消息的是社交媒體上的一篇貼文，時間為復活節周末。此貼援引所謂的BBC推文中的馬克宏總統在一次選舉集會上所言。

根據該貼，BBC推文報道說，馬克宏對制裁俄羅斯的後果發出警告稱：「歐洲必須準備好在未來20年內接收大都來自非洲和中東的多達6000萬難民」，理由是，制裁將導致從俄進口大量糧食的非洲，經濟崩潰。

並非BBC推文

但這則所謂的BBC推文實為假貨。盡管乍一看似乎真實——左上角有一個原始的BBC世界新聞標誌和藍色的驗證勾，以及照片上有一BBC新聞品牌。

據稱，該推文於4月11日18:26發在@BBCWorld帳戶。然而，滾動瀏覽該帳戶，卻不見蹤影。其實，它從未在那裡出現過。英國廣播公司在德國之聲詢問後通過電子郵件確認了這一點。BBC新聞部門表示，正著手盡快也從其它網頁上刪除此類假貨。

這條假推文在Twitter和Facebook上只以截圖形式傳播，部分還附有對「競選承諾」的評論。然而，所謂的馬克宏語錄——誰能奇怪——就像推文本身一樣假。法國總統從未發表過這樣的言論，BBC記者薩達裡扎德赫（ Shayan Sardarizadeh ）在推特上澄清了這一點。

所謂的引語無任何可信來源可資佐證。在谷歌上用法語、英語和德語搜索，亦無任何結果。

俄羅斯平台舊文

不過，對假推特的截圖作反向照片搜索，卻找到了其來源的線索：俄羅斯的或涉俄平台、網站和Telegram頻道。

DW在核查過程中發現，其最早來源是4月14日的一則貼文，來自俄羅斯網站glav.su論壇。4月15日，在Twitter和Facebook上則有第一批貼文跟進。這條假推文中唯一源於BBC的是所使用的一張照片。該照片出現在4月11日的一篇有關法國總統選舉將進入第二輪競選的報導中。

可能影響法國總統選舉

第二輪選舉本周日舉行，由現任總統馬克宏和來自極右翼政黨「國民聯盟」（Ressemblement National）的挑戰者勒龐（Marine Le Pen）對決。

民調機構預測，倆人得票數將相當接近。因此，上述虛假推文可被看作是一種手段，企圖帶來有利於勒龐的影響力。現年53歲的勒龐曾一再抨擊馬克宏的移民政策，並試圖通過挑起選民對過度外國化的害怕心理得分。

還有：勒龐被認為是莫斯科青睞的候選人，這不僅因為她同克里姆林宮關系良好，而且還因為她對歐盟和北約的批評性計劃。若她的計劃實現，就將大大削弱歐盟和北約，並可能破壞西方國家迄今面對俄羅斯所顯示的團結。

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