廚餘變能源黃金？ 生物甲烷抵制俄羅斯

廢棄食物成為能源解方？許多西方國家因為戰爭而開始抵制能源大國俄羅斯，使許多國家面對能源進口短缺的問題。歐盟計劃藉由回收廢棄食物、汙水等，提高「生物甲烷」的產量到350億立方公尺，以填補抵制俄羅斯造成的能源空缺。但質疑聲浪指出，甲烷逸出到大氣、設備不足都是生產甲烷的挑戰。

能源危機重壓歐洲

俄烏戰爭爆發至今，尚未止息。而俄羅斯為能源出口大國，舉止牽動國際能源價格。《半島電視台》報導，美國政府對此祭出新計畫，擴大玉米生產的乙醇供應，試圖解緩俄烏戰爭造成的能源成本上升問題。

同時，仰賴俄羅斯天然氣進口的歐洲也面臨著能源重壓，有些國家為了生計，拒絕效仿美國禁止進口俄羅斯化石燃料；而有些國家則試圖尋找天然氣的替代方案，以強化抵制俄羅斯總統普亭的力道。

歐盟主席馮德萊恩就曾聲明說，「我們（歐盟）必須獨立於俄羅斯的石油、煤炭與天然氣，不該依賴於明確威脅著歐盟的能源供應商（俄羅斯）。」但目前歐洲約40%的天然氣來自俄羅斯，光從該國的天然氣進口就高達1500 億立方公尺，尋找產量巨大的替代能源，成為歐盟的重要方針。

廢棄食物成解方

《BBC》報導，散發著惡臭的豬糞、廢棄食物卻可能成為歐盟能源的救星，因為腐爛的有機物會釋放出沼氣，如果收集這些氣體並進行純化，就能夠得到「生物甲烷」，能有效代替天然氣的使用。歐盟也計劃於2030年前將生物甲烷的產量提高到350億立方公尺。

但因為甲烷是溫室氣體之一，其造成溫室效應的能力是二氧化碳的84倍，所以一旦這些氣體不小心逸散到大氣中，反而加劇了氣候變遷，所以如何在提煉生物甲烷的過程中，不讓甲烷汙染大氣成為技術難關。

設備跟不上目標

此外，雖然汙水、林業廢棄物、海藻等多項物質都能夠用以生產甲烷，但生產過程中需要減氧設備，且生產出來的氣體還需要再次進行純化才能夠使用，但而歐洲目前還沒有統整各地材料的沼器產業鏈。

國際組織研究員包迪諾就指出，歐盟2030年的甲烷生產目標比現在現在所能處理的生質料還要高上太多了，且目前歐洲多使用玉米來生產甲烷，一旦需求升高的話，恐怕糧食價格也會隨之上漲。

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