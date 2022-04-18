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穿梭俄烏兩造 土耳其竭力做調人

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
考量到超然的雙重良好關係，土耳其堪稱是俄烏兩國之間的最佳斡旋人。(photo from Wikimedia)
考量到超然的雙重良好關係，土耳其堪稱是俄烏兩國之間的最佳斡旋人。(photo from Wikimedia)

俄烏戰爭中最獨特的位置！土耳其媒體17日報導，烏克蘭外交官提到，烏國正與土耳其積極合作，如撤離平民、提供人道主義扶助，但也能理解土國與俄國的良好關係。土耳其當前是俄烏之間的溝通橋樑之一，致力於確保雙方停火，更有說法是「土耳其是唯一有能力讓俄烏雙方坐下來談話的窗口」，開戰以來土國庇護、撤離超過十萬俄國人、8.5萬烏國人。

友俄且友烏

根據土耳其當地《每日晨報》17日報導，一名烏克蘭外交官表示，烏國正與北約成員國土耳其積極合作，特別是人道主義的救援與平民撤離、暫時居留等幫忙，同時雖然不滿、但也理解安卡拉當局仍與俄羅斯保持良好關係的選擇。

考慮到地緣與歷史關係，土耳其在俄烏之間的地位相當超然，同時也致力於協助雙方永久停火，土耳其堪稱是雙方溝通的關鍵斡旋人，該名烏克蘭外交官評論，土耳其若加入制裁俄羅斯行列、暫停俄國航班等，烏國當然很欣喜，但能理解這不現實，土耳其是唯一一個能讓俄國、烏國官員坐下來好好談的國家。

艾爾段當斡旋人調停

自俄烏衝突以來，土耳其的態度相當中立，當局積極提出想扮演斡旋人的意願，多次強調支持烏克蘭的領土完整與主權，同時也反對全球孤立俄羅斯的制裁手段。上個月土國就在安塔利亞接待了俄烏兩國的外交部長，總統艾爾段也多次呼籲，邀請雙方領導人到伊斯坦堡舉行和談峰會。

自戰爭以來，土耳其成為兩國人民的重要靠山也能說明這點，土國已幫助超過十萬名俄羅斯人取得暫時居留資格，同時也幫助了8.5萬名烏克蘭人，其中約有4.7萬烏國人獲得撤離至各國。土國也掌握俄羅斯軍艦穿越土國海域前往黑海的行蹤，針對性監控俄國從敘利亞運送的東西，有助於拯救烏克蘭沿海、苦苦抵禦俄軍攻擊的城市。

此外，每日晨報也補充，無論出於示好考量、或是現實需求考量，俄羅斯宣布取消從土耳其進口農產品的額度限制。2015年土耳其因故急墜俄國戰機時，俄國曾頒布一系列的農產品進口限制，隨著土俄關係回暖，俄國取消禁令、但設有進口額度，如今全面取消，土俄交好的背後關係也耐人尋味。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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