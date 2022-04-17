反戰集會：復活節遊行成了普亭第五縱隊？

每年的復活節，也是德國為和平反戰上街遊行的日子。周六，這一半個多世紀以來的傳統，召喚數千人在德國多個城市舉行示威活動，他們打出的標語牌上明確表達維護和平的願望，以及反對政府提升軍備的新舉措。復活節遊行者反對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，也反對向烏克蘭輸送重型武器。和平合作組織負責人格勒（Kristian Golla)說，「鑑於潛在的核暴力升級的風險，我們的以上要求有著極大的緊迫性」。

警方通報的周六遊行的數據顯示，復活節反戰活動在德國遍地開花，柏林有大約1300人參加，不來梅1200人，漢諾威500人，慕尼黑近500人，耶拿約400人。杜伊斯堡和科隆市分別舉行為期3天的反戰活動，首日均有數百人參加。從斯圖加特市、烏爾姆市到曼海姆市，和平積極分子們都同以往一樣組織了類似的活動。

但今年不同於往年，烏克蘭戰爭已進行了50多天，那裡生靈涂炭，德國接受了三十多萬來自烏克蘭的難民。擺在人們面前的一個亟待回答的問題是：反戰和武力支援烏克蘭之間，誰更重要？周六，柏林還舉行了一場「復活節另類遊行」，他們打出的標語牌上醒目地寫著「立即輸送重型武器！」

德國副總理、綠黨籍聯邦經濟部長哈貝克（Robert Habeck）認為，眼下和平主義是一個「遙遠的夢想」。普亭以戰爭打破了國際法的所有准則。他認為，很顯然，戰爭罪是俄羅斯在烏克蘭實施軍事行動的一部分，手無寸鐵的平民被定點清除，戰犯被處決，家庭被殺戮，在這種情況下，對哈貝克而言，袖手旁觀將是「更大的罪責」。「非常清楚，誰是侵略者，誰在奮起反擊，以及我們支持誰 - 包括使用武器。」

執政黨自民黨議會黨團副主席、外交政策專家拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）甚至指責復活節和平示威者是普亭的「第五縱隊」，理由是，他們的反戰與和平呼籲，實際上起到減輕克裡姆林宮罪行的作用。

前德國基督教會主席凱斯曼（Margot Käßmann）則公開為和平運動辯護。在接受北德廣播電台訪問時，她說，譴責那些數十年來致力於和平運動的人，說他們站在俄羅斯一邊，是不公正的。她反對向烏克蘭輸送武器，認為武器並不能結束戰爭，正相反，它只會讓戰爭升級。「目前最大的危險是衝突升級，北約成為戰爭一方，這一恐懼不是沒有根據」，而這樣一場戰爭中將使用核武器。凱斯曼還表示，她反對解除同俄國城市締結的姊妹友好協定，主張積極頻繁地使用這一對話管道，擴大影響力。

德國的和平運動自六十年代以來，每到復活節組織「為和平、為裁軍」的大型遊行行活動，今年共有130多個集會登場，主題均是反對俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭。

（綜合報導）

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