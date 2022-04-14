德國總統出訪烏克蘭被拒 雙方各執一詞

聯邦總統史坦麥爾無法訪問基輔的事件在德國政界引發震蕩。周三，聯邦總理蕭茲表達了他的看法。對史坦麥爾沒有在周三隨東歐四個國家領導人前往基輔而「感到困惑」。

德國總統史坦麥爾本周二抵達波蘭，原本計劃與該國總統以及立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞波羅的海三個國家的領導人一同前往基輔，表達對烏克蘭的支持。但後來德國總統得到了烏克蘭當局拒絕他訪問的消息，並表示：「我本來是准備好前往的。但是很明顯─我必須認識到─基輔卻並不這樣想」。

隨後，烏克蘭方面向德國聯邦總理發出了訪問基輔的邀請。烏克蘭總統澤倫斯基的顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在接受德國電視一台採訪時通過翻譯表示：「澤倫斯基沒有邀請德國總統，而是邀請了德國總理蕭茲的理由是：後者『能夠做出一些實際的決定』。」

烏方到底有沒有拒絕德國總統？

對此，不久前剛剛決定增加1000億德國軍費的總理蕭茲表示不解。在接受德國柏林布蘭登堡廣播電視台（RBB）採訪時表示：「我們的總統本來是很願意前往烏克蘭的...所以說如果接待他到訪，本來會是一件很好的事情」。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基在會晤到訪的東歐四國領導人時表示：「我們這次既沒有從德國總統，也沒有從總統府那裡被告知這次訪問的情況」。之前，澤倫斯基的參謀部張否認了拒絕德國總統出訪的消息。但是一位熟悉此次出訪規劃的知情人士向路透社透露：烏克蘭總統辦公室已經於本周三向德國駐基輔大使館書面傳達了拒絕總統訪問的消息。烏克蘭方面當時給出的理由是「出於組織上」的原因。德國《世界報》就此報導稱，原本是波蘭總統提議史坦麥爾應該和其它幾位東歐國家領導人一起訪問烏克蘭。後來烏克蘭總統府通知華沙方面，對這位德國總統的到訪有保留態度。隨後德方也獲知了烏克蘭總統府的立場。

德國電視一台（ARD）的《每日新聞》欄目在報導中分析稱，烏克蘭拒絕的理由很明顯是基輔認為史坦麥爾過去幾年的政策對俄羅斯太過友好。在他出任外交部長期間，史坦麥爾是北溪2號項目的推動者，而烏克蘭正是就這一項目多次發出過警告。「誠然，我們應該更認真地對待來自東歐伙伴的警告。特別是2014年之後的時期和北溪2號管道的擴建。所以說當時的堅持是一個錯誤」，這位德國總統數天前承認了曾經犯下錯誤。

烏克蘭對德國總統出訪的拒絕在德國政界一起一片嘩然。與德國總理蕭茲一樣，同屬社民黨的外交事務官員施密特（Nils Schmid）在接受德國廣播電台採訪時表示，基輔拒絕邀請德國總統的做法是「一場政治上的廉價鬧劇」。

雖然被拒 德國仍然繼續支持烏克蘭

但德國聯邦政府第一時間對此時的表態卻十分冷靜：「聯邦總統的表態明顯站在烏克蘭這一邊」，一位政府發言人表示。他強調，國際上，德國曾經是，目前也仍然是烏克蘭最堅定的支持者之一。

如今總理蕭茲強調，德國在俄烏戰爭中，將繼續向烏克蘭提供大規模的援助。並進一步交付武器。針對歐盟迅速對俄羅斯實施石油禁運的要求，德國的一位政府發言人予以拒絕。俄羅斯總統普京周三表示，如果歐盟抵制，能很容易的將能源出口轉移至其它國家。與此同時，俄羅斯國內的石油、天然氣和煤的消費規模將有所增加。

雖然德國總統無法成行，波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的國家領導人還是於本周三訪問了基輔。愛沙尼亞總統發言人表示，此行的主要目的是討論如何能夠向烏克蘭的普通民眾和軍隊提供支持。此外，各方的關注焦點還包括就俄羅斯軍隊可能在烏克蘭犯下的戰爭罪行展開調查。

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