教會呼籲復活節停火 方濟各領信徒祈福

「讓人民可以度過一個平安的復活節！」繼上週教宗方濟各呼籲俄羅斯與烏克蘭在即將到來的復活節停火後，歐洲教會在13日也跟進呼籲兩國從4月17日起停火一週，讓兩國基督徒能在有尊嚴的條件下，思想耶穌基督復活的意義。

寫信給俄、烏領導人

據《梵蒂岡新聞網》報導，這次停火日期是從4月17至24日止，簽署人包括盧森堡主教若望-高德·霍勒利希以及歐洲教協（CEC）主席克里斯安．克雷格牧師（Christian Krieger）。兩人在寫給俄國總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基的信中指出，「這項停火對於你們兩國人民有益，因為可以讓他們獲得喘息，暫時不必擔憂參戰或是受到戰爭影響的家人。」

兩人也一併邀請歐洲各界一起加入連署行列並回應教宗在4月10日提出的停火建議。

克雷格牧師稍早也知會俄羅斯東正教會領袖基里爾關於這次提出的停火提議，他並在另一封信中希望能獲得基里爾的支持。俄烏戰爭爆發後，基里爾針對俄國侵略烏克蘭的立場一度受到爭議，甚至在東正教會內也有聲音希望普世教會協會將他逐出。

對此，東正教另一精神領袖、君士坦丁堡大公宗主教巴爾多祿茂一世在上週則表示，對於基里爾支持戰爭的說法表示遺憾。

教宗率先呼籲停火

據《韓國時報》報導，因為新冠肺炎疫情爆發而改在聖彼得大教堂內舉行棕樹主日彌撒2年後，今年活動首度回到外面廣場，數以萬計的朝聖信徒與遊客，手握橄欖枝和棕樹，象徵紀念耶穌回到耶路撒冷的儀式。

教宗方濟各在聖彼得廣場與信徒一起紀念棕樹主日時呼籲，「放下武器並在復活節期間停火，不要再次武裝及對抗。不行！以真正的協商達到和平的停火。」他在棕樹主日彌撒之後的祝福時也表示，領導人為了人民好，應該願意做出一些犧牲。

教宗也表示，「當我們訴諸暴力，我們就失去了來到世上的意義甚至做出毫無意義的殘酷行為。這一點從戰爭的荒唐中就看得到，又再次讓耶穌基督被釘十字架。」

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦