美法再援烏 俄威脅攻打基輔指揮中心

美國總統拜登（Joe Biden）在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）週三（4月13日）通話後，宣布向烏克蘭提供8億美元的額外軍事援助，內容包含火炮系統、砲彈與裝甲運兵車。

拜登在聲明中說：「這一新的援助計劃將包含我們已經提供的許多高效武器系統，以及為我們預計俄羅斯將在烏東發動更廣泛攻擊而為烏克蘭量身訂製的新能力。

美國自俄烏戰爭爆發以來對烏克蘭的援助總額超過了24億美元。拜登說，隨著烏俄戰爭持續，美國及其盟友將繼續向烏克蘭分享額外的武器和資源。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）說，為了適應一些新設備，烏克蘭部隊將需要進行培訓。他表示：「烏克蘭部隊可能需要針對榴彈炮與反炮兵雷達進行一些額外培訓。這不是一個非常難以操作的系統，但這不是他們現有的系統。」

針對美國軍事援助，澤連斯基立即表達「真誠地感謝」，也對13日出訪烏克蘭的波蘭、愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞等國總統表示感謝。他說，波蘭和波羅的海國家的領導人「從第一天起」就幫助烏克蘭，對於是否向烏克蘭提供武器或對俄羅斯實施制裁都沒有猶豫。

除了上述國家的努力，法國防部長帕利（Florence Parly）表示，巴黎將在已經提供的1億歐元軍事援助的基礎上，向烏克蘭提供更多的軍事裝備。

他透過法國國防部發布的一份聲明表示：「隨著俄烏衝突持續，法國正與其伙伴準備向烏克蘭提供長期的軍事支持，並以調動我們的國防工業為支撐。這涉及到集體調動適應烏克蘭需求的設備，並組織我們自己與我們的盟友和合作伙伴協調我們在培訓和支持這些設備方面的援助。法國決心幫助烏克蘭抵制這種侵略，並為公正和持久的和平創造條件。」

哈爾科夫爆炸傳四死

與此同時，烏克蘭城市哈爾科夫區域的州長辛耶胡波夫（Oleh Synyehubov）13日說，俄羅斯對該市進行的轟炸造成4名平民居民死亡，10人受傷。哈爾科夫市長特雷科夫（Ihor Terekhov）說：「敵人正在轟炸居民住宅與住宅區。」他表示，自2月24日以來，哈爾科夫每天遭到攻擊。

烏克蘭東北部蘇梅州州長希維特斯基（Dmytro Shyvytskyy）則在同日表示，在俄羅斯軍隊撤出後，他們已經發現了100多具屍體。他向記者表示：「不幸的是，這個數字每天都在增加。發現的屍體雙手被捆綁，有酷刑的痕跡，頭部中槍，這些都是可怕的事情。」

他的說法無法得到獨立核實。然而，這與烏克蘭官員在基輔郊區布查鎮的報告相似，他們說在俄羅斯部隊撤退後於該鎮發現了幾十具屍體，以及其他俄羅斯部隊的明顯暴行。

俄擬攻基輔指揮中心

俄羅斯國防部13日表示，如果對俄羅斯領土攻擊繼續下去，俄羅斯部隊將打擊烏克蘭的指揮中心。該部在一份聲明中說：「我們看到烏克蘭部隊試圖進行破壞和打擊俄羅斯領土。如果這種情況繼續下去，俄羅斯武裝部隊將打擊烏克蘭的決策中心，包括基輔。」

該部還說，烏克蘭南部城市馬裡烏波爾的海港已完全被俄羅斯控制，並稱該港口船隻上的「人質」已經被釋放。

同日，俄羅斯外交部宣布對美國與加拿大數百名議員實施制裁，以報復這兩國在俄羅斯入侵烏克蘭後所通過的懲罰措施。此次制裁針對美國國會的398名議員，以及加拿大參議院的87名議員。據俄羅斯國際文傳電訊社報道，該部表示，俄羅斯政府正計劃在未來幾天發布更多制裁措施。

更多「種族滅絕」認定

繼美國總統拜登本週首度以「種族滅絕」形容俄羅斯入侵烏克蘭的行為後，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）13日說，把俄羅斯在烏克蘭的侵略行為描述為「種族滅絕」是正確的。

特魯多在魁北克向媒體表示：「我認為，越來越多人在談論俄羅斯正在做的事時，會使用種族滅絕這個詞來形容普丁所做的事情，這是絕對正確的。我們已經看到了這種攻擊平民、將性暴力作為戰爭武器的願望。這是完全不可接受的。」

不過，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則拒稱俄羅斯犯下「種族滅絕」，說這無助於緩和局勢。烏克蘭總統澤連斯基譴責馬克宏拒絕將烏克蘭境內的殺戮稱為「種族滅絕」的決定，以及馬克龍用「兄弟民族」稱呼俄羅斯人的舉動。

澤倫斯基在與波蘭和波羅的海國家領導人舉行的記者上說：「這樣的事情對我們來說是非常痛苦的，所以我一定會盡最大努力與馬克宏討論這個問題。」

（路透社、美聯社、法新社）

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