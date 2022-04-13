對俄國太友好！德國總統想訪基輔遭澤倫斯基拒絕 德政壇批：廉價鬧劇

波蘭總統杜達和立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞這三個波羅的海國家的元首正在前往烏克蘭，與該國總統澤倫斯基會面。波蘭總統府的外交政策發言人公布了這一消息。

該發言人表示：我們的目標是在烏克蘭面對關鍵時刻之時，會見澤倫斯基總統和捍衛者們，他還聲稱，這幾個波羅的海國家是地區內最重要的安全問題伙伴國。波蘭是此次拜訪的組織方，也會提供物流和安全方面的保障。

立陶宛總統瑙塞達發推文表示：帶著強大的政治支持的信息和軍事援助，正在前往基輔的路上。推文配圖是他本人和其他幾位領導人在一列火車旁邊的合影。愛沙尼亞總統卡裡斯和拉脫維亞國家元首埃-萊維茨也在網上分享了在列車站台拍攝的照片。

波蘭總統和立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞這三個波羅的海國家的元首正在前往烏克蘭，與該國總統澤倫斯基會面。路透社

其實，計劃與上述幾位國家領導人一同前往烏克蘭的，原本還包括德國總統施泰因邁爾。但烏克蘭政府先是拒絕了德國總統，但隨後向德國聯邦總理肖爾茨發出了訪問基輔的邀請。施泰因邁爾得到了被拒絕的消息後表示：我本來是准備好前往的。但是很明顯我必須認識到基輔卻並不這樣想。

一場政治上的廉價鬧劇

烏克蘭對德國總統出訪的拒絕在德國政界一起一片嘩然。與德國總理肖爾茨一樣，同屬社民黨的外交事務官員施密特（Nils Schmid）在接受德國廣播電台採訪時表示，基輔拒絕邀請德國總統的做法是一場政治上的廉價鬧劇。

但德國聯邦政府第一時間對此時的表態卻十分冷靜：聯邦總統的表態明顯站在烏克蘭這一邊，一位政府發言人表示。他強調，國際上，德國曾經是，目前也仍然是烏克蘭最堅定的支持者之一。

北溪爭議：烏克蘭批德總統扭曲歷史

德國電視一台（ARD）的每日新聞欄目在報道中分析稱，烏克蘭拒絕的理由很明顯是基輔認為施泰因邁爾過去幾年的政策對俄羅斯太過友好。在他出任外交部長期間，施泰因邁爾是北溪2號項目的推動者，而烏克蘭正是就這一項目多次發出過警告。誠然，我們應該更認真地對待來自東歐伙伴的警告。特別是2014年之後的時期和北溪2號管道的擴建。所以說當時的堅持是一個錯誤，這位德國總統數天前承認了曾經犯下錯誤。

為了緩和緊張局勢，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在接受德國電視一台採訪時通過翻譯表示，他雖然不是特別清楚澤倫斯基在做出這一決定時的具體想法，但他可以保證烏總統在決定的時候是權衡再三的。澤倫斯基沒有邀請德國總統，而是邀請了德國總理肖爾茨的理由是：後者能夠做出一些實際的決定。

雖然肖爾茨得到了邀請，但能否成行目前仍是一個巨大的問號。隸屬於自民黨（FDP）的德國聯邦議院副議長庫比茨基（Wolfgang Kubicki）向德新社表示，他無法想象總理會前往一個宣布德國國家元首為不受歡迎的人的國家。澤連斯基總統以這樣的方式冷落施泰因邁爾是不明智的。

（綜合報道）

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