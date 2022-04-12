波蘭沒收俄羅斯在華沙外交房產 提供安置難民

華沙市長查斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）周一（4月11日）表示，該市一處產權原屬俄羅斯的空置建築已被沒收。他說，該房產可以提供給波蘭的烏克蘭社區，例如用來安置烏克蘭難民。

這座公寓建築1970年代由蘇聯建造，近幾十年裡成為引起華沙和莫斯科糾紛的一樁公案。查斯科夫斯基稱，在被俄羅斯方面長期“非法佔有”後，這座建築目前已被查收。

他還強調說，在今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭之後，有關程序更加顯示出緊迫性。“在目前俄羅斯發動侵略的背景下，我們現在結束這一長期持續的過程，具有突出的象征意義。”

他對媒體記者宣布：“我們將把這一被（波蘭人）稱為‘間諜巢’的建築收回，並計劃將其提供給我們的烏克蘭客人。”這位市長補充說：“我很高興能通過這一有象征意義的方式表明，華沙在幫助我們的烏克蘭朋友。”

莫斯科抗議

周一，在一名法院的法警在場的情況下，查斯科夫斯基與烏克蘭駐波蘭大使一起進入這座被沒收的建築。一名俄羅斯外交官則到場表示了抗議。查斯科夫斯基市長還在社交媒體上貼出了樓房的照片。

這組建築建於1974年，當時蘇聯和波蘭政府曾簽訂土地使用互換條約。蘇聯在華沙獲得了9塊地皮，卻從未拿出自己的地產換給波蘭。1990年代蘇聯解體後，這片建築一直空置。

2008年，華沙終止了這一合約，並要求俄方賠償，指控俄羅斯非法佔有這一地產。莫斯科則拒絕執行法院裁決，既沒有支付資金作為租賃費用，也沒有交出房產。

俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫（Sergey Andreyev）指責波蘭當局沒收俄羅斯外交設施產權。國有俄羅斯新聞社（RIA）援引這位大使的話說：“今天早上，法警來到我們位於華沙索比斯基戈大街的國有外交房產，執行華沙市政府的決定，指令將建築交給波蘭財政部門。”他說，波蘭官員強行打開了大門上的鎖，“佔據了此處樓宇”。

烏克蘭駐波蘭大使德施基洽（Andrii Deshchytsia）表示，這處建築將為烏克蘭人所用，例如可用作學校、文化中心或臨時住所。他稱，將等待有關司法手續完成後，才會接收這一房產。

“我們會以合法方式行事，不會像俄國人那樣”， 德施基洽說，“在法律交接程序完成之前，我們不想佔有任何東西。”

自從戰爭爆發以來，波蘭接收了超過260萬烏克蘭難民，是接納烏克蘭難民最多的國家。

（法新社、美聯社、德新社）

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