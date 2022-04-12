美英調查烏東化武疑雲 奧總理會普亭後表示悲觀

（德國之聲中文網）在烏克蘭議員克裡姆普什（Ivanna Klympush) 週一（4月11日）在推特上稱烏東的馬裡烏波爾市使用了一種「未知物質」，會使呼吸衰竭與運動失調後，美國和英國表示，他們正在緊急調查，確認俄羅斯部隊是否在馬裡烏波爾使用了化學武器。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）說：「我們目前無法確認，並將繼續密切監測局勢。若這些報告屬實，將令人十分擔憂，也反映了我們對俄羅斯可能在烏克蘭使用各種防暴劑，包括混合化學劑的催淚瓦斯的疑慮。」

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）則說：「我們正在與合作伙伴緊急合作，以核實細節。任何使用此類武器的行為都是這場衝突的冷酷升級，我們將追究普亭及其政權的責任。」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）11日晚上在談話中中說，俄羅斯部隊可能使用化學武器，但沒有說他們在入侵期間已經這樣做了。

奧地利總理悲觀看待戰事

奧地利總理內哈默（ Karl Nehammer ）在週一（4月11日）於莫斯科與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會晤。他透過一份聲明對外表示，與普亭進行了一個小時的會談，但並非一次友好的會面。

他在聲明中將這次對話描述為「非常直接、公開與強硬」。他是俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來，首位出訪莫斯科的歐盟領導人。本週稍早，他也出訪烏克蘭首都基輔。儘管他出訪莫斯科的行程引起西方國家的關注，但內哈默11日表示，他感到有責任不遺餘力地努力結束這場混亂，或至少減輕平民的痛苦。

據他敘述，他在與普亭的會談中，提出了俄羅斯部隊在布查鎮與烏克蘭其他地區犯下戰爭罪的相關報告，並說國際社會必須將所有責任人繩之以法。他也敦促普亭盡快結束戰爭，因為在戰爭中，「雙方都是失敗者」。

內哈默也說，普亭目前是按照戰爭的邏輯在運作的。他向記者表示：「如果你問我對戰爭是樂觀還是悲觀，我相當悲觀。和談總是非常耗時的，而就軍事邏輯來說，通常是『不要花太多時間，直接進入戰鬥。』」

他再次重申，俄羅斯部隊正準備朝烏克蘭東部發動大規模的攻勢。他說：「這場戰爭將以激烈的方式進行。」

同日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，他肯定不會在與俄羅斯的和談中，承認克裡米亞是俄羅斯的領土。他在11日播出與美國哥倫比亞廣播公司節目「60分鐘」的訪問中說：「如果我們願意放棄烏克蘭的領土，現在便不會有戰爭。我們需要盡可能地長時間堅守。但這就是生活，不同的事情會發生。」

烏官員：馬裡烏波爾屍體遍佈街道

烏克蘭東部馬裡烏波爾市的市長博伊琴科（Vadym Boychenko）11日接受美聯社電話採訪時表示，該市的屍體遍佈整個街道。他稱，俄羅斯士兵帶來移動火葬場來處理這些屍體。

根據他的估算，該市至少已有1萬名平民喪生，而在俄羅斯部隊持續長期圍困該市的情況下，死亡人數可能達到2萬人。同日早些時候，烏克蘭總統澤連斯基稱該市有「數萬人」死亡。不過，這些數字都無法被獨立核實。

而烏東地區頓涅茨克的分離主義領導人普希林（Denis Pushilin）說，親俄的分離部隊目前正控制馬裡烏波爾的港口。此外國際文傳電訊社11日報導，在烏克蘭東部自稱是盧甘斯克人民共和國的政府稱他們拘留了自己於歐安組織內監督團的一名僱員。根據親俄分離主義份子的聲明，該人被判涉嫌叛國罪，因為他遭指控向一個外國組織提供訊息，而相關訊息被用來破壞盧甘斯克人民共和國的安全。

歐盟外長們討論對俄制裁

27個歐盟國家的高級外交官11日在盧森堡舉行會議，審議歐盟擬對俄羅斯實施的新一輪制裁。雖然歐盟正在努力展示一個統一戰線，但部分報導顯示，在對莫斯科採取進一步措施的方面，歐盟成員國之間的歧見越來越深。

愛爾蘭外長科維尼（Simon Coveney）11日表示，雖然像愛爾蘭等國家正在推動制裁俄羅斯的大量能源進口，但其他國家發現這種做法「非常困難」。他說：「在我們看來，我們需要切斷這種戰爭融資，儘管它帶來了巨大的挑戰和問題。」

歐盟代表還在討論歐盟最高外交官博雷爾（Josep Borrell）提出的建議，也就是再撥出5億歐元用於向烏克蘭運送武器和其他軍事裝備。德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）同日也呼籲歐盟向烏克蘭運送武器，稱烏克蘭需要「重型武器」來對抗俄羅斯的攻擊。

此外，歐盟高級外交官博雷爾（Josep Borrell）說，他11日與國際刑事法院首席檢察官會面，討論如何讓「俄羅斯對嚴重違反國際法的行為負責」。歐盟將提供財政援助，還將與戰前在烏克蘭的歐盟咨詢團協調，幫助在當地進行調查和收集證據。

博雷爾在盧森堡舉行的歐盟外長會議後發表的評論中，指責俄羅斯部隊通過轟炸烏克蘭「造成物資匱乏」。他說：「他們正在轟炸烏克蘭的城市，在世界範圍內導致人們挨餓。」

（路透社、美聯社、法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】

商品推薦