德國也見俄烏戰爭 境內族群遭撕裂

俄烏戰爭爭議餘波在德國越演越烈，德國因為歷史背景與地緣關係，境內擁有120萬的俄裔人口、32.5萬的烏裔人口，從俄軍入侵烏國後，該國已紀錄近400起反俄、近200起反烏暴行。上週末德國各大城市充斥著示威遊行，高呼反歧視境內的俄裔，不能因為講俄語就被攻擊，俄語社區與反歧視的行動，卻也被反對派解釋為是親俄的表現，德國境內社群遭戰爭撕裂。

反歧視講俄語的德國人

很難想像兩國戰爭，表面上不相干的第三國境內充斥著歧視與示威，但德國確實遇上麻煩，根據《RFI新聞網》報導，週末以德國俄語社群為首，在不少城市進行反歧視俄裔的示威遊行，24歲的示威民眾伊爾瑪茲表示，孩子們在學校因為講俄語就被毆打，是不可接受的非和平歧視。包含法蘭克福、漢諾威、斯圖加特、呂貝克等城市都可見俄語社群的示威串連。

據《德國之聲》報導，原因與德國的地緣、歷史背景有關，該國分別有120萬的俄裔、32.5萬的烏裔人口，而在俄烏兩國矛盾發生後，警政系統已經紀錄近400起反俄、近200起反烏暴行，本次示威的主要群體是受到更多攻擊的俄語社群，主要口號是「反歧視講俄語的德國人」，也有不少參加者高舉「停止俄羅斯恐懼症」的標語。

族群撕裂

而這類示威都遇到反對派，反對者指控這些人都是親俄派，透過示威來表達對俄軍作為的支持，上週末才大鬧俄語人士在柏林舉行的示威，適逢當時俄軍在烏克蘭布查鎮的暴行曝光，反對派與媒體《圖片報》稱之為親俄派「恥辱的遊行」。

德國境內雖有俄裔與烏裔的社群，整體而言輿論偏向親烏，但輿論只是增添兩派人的相互仇視而已，當局對族群受到戰爭撕裂帶來的犯罪感到無奈，路透社報導過，德國內政部長費瑟提到，從俄烏衝突以來，境內敵視犯罪針對性越趨嚴重，多為言語污辱與暴力行為，她表示：「不該讓衝突撕裂德國社群，這是一場普丁一手掀起的罪惡戰爭，而非居住在德國的俄、烏裔人民戰爭。」

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