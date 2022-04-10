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英相突訪基輔 英媒曝他從波蘭秘密搭火車前往
英相強生9日突然現身基輔並跟烏克蘭總統澤倫斯基會晤，英媒10日報導稱強生從波蘭搭火車「秘密」抵達烏克蘭首都。
英國獨立報的一段影片中顯示，強生本人說自己正搭火車從波蘭前往基輔，並感謝幫忙安排行程的人員。
報導還指出，強生的發言人以安全為由，拒絕對強生此行細節及其漫步基輔街頭一事置評。
報導影片連結：https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/boris-johnson-ukraine-kyiv-train-b2054926.html
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