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英相突訪基輔 英媒曝他從波蘭秘密搭火車前往

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
英媒10日報導稱英相強生是從波蘭秘密搭火車前往基輔，圖為途中他跟列車上服務人員一同合影。路透
英媒10日報導稱英相強生是從波蘭秘密搭火車前往基輔，圖為途中他跟列車上服務人員一同合影。路透

英相強生9日突然現身基輔並跟烏克蘭總統澤倫斯基會晤，英媒10日報導稱強生從波蘭搭火車「秘密」抵達烏克蘭首都。

英國獨立報的一段影片中顯示，強生本人說自己正搭火車從波蘭前往基輔，並感謝幫忙安排行程的人員。

報導還指出，強生的發言人以安全為由，拒絕對強生此行細節及其漫步基輔街頭一事置評。

報導影片連結：https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/boris-johnson-ukraine-kyiv-train-b2054926.html

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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