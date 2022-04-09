對普亭表示同情？德語熱詞「普亭理解者」指的是哪些人

如果能夠成為維基百科中的一個條目便是某種程度的認可，那麼全世界都應該關注德語詞「普亭理解者」（Putinversteher）的新英語頁面，該詞的字面意思是「理解普亭的人」。這個詞結合了俄羅斯總統普亭的名字和德語名詞「Versteher」，意思是「理解者」。

在近幾年被挪用至英語的德語名詞中，一個引人注意的例子是「Lügenpresse」。這是一個在納粹時代流行的貶義詞，字面上的意思是「騙子媒體」，用於詆毀那些與用戶意識形態不一致的媒體報導。近年來，這個詞被德國極右翼的選項黨（AfD）和美國前總統川普的支持者發揚光大。

對普亭表示同情的人

在德語中，當「理解者」（Versteher）被加在詞末時，通常是為了表示諷刺和奉承。例如「女性理解者」（Frauenversteher）通常指一個過度吹噓他與女性關係的男人。同理，「普亭理解者」也經常被用來描述那些對普亭表示同情的人，這個具有負面含義的詞在俄羅斯吞並克里米亞後就開始被使用。

當俄羅斯發動對烏克蘭的攻擊時，那些稱得上是「普亭理解者」的人——包括知名的德國政治家和脫口秀主持人——可能會提出像是「北約的東擴才應該被理解為對俄羅斯的真正威脅」等說法。

「普亭理解者」並不一定支持當前的暴力，但是他們對普亭和他領導俄羅斯的方式可能帶有「是這樣沒錯，但你必須理解普亭的立場…」的想法。在「普亭理解者」中還普遍存在一種被廣泛稱為「那…又怎麼說」（whataboutism）的策略，或通過指出西方國家犯下的不同侵權行為來轉嫁對俄羅斯的批評。

不同政治派別中的「普亭理解者」

這種情緒可以在德國的整個政治光譜中發現，特別是在民粹主義政黨中——有些在俄羅斯吞並克里米亞之後被貼上「普亭理解者」標籤的政治家可能後來反悔了，或者至少不再公開表示支持。

早在這個詞擁有維基百科頁面之前，「普亭理解者」這個詞已經在各種英語文章中出現。 2021年1月發表在研究俄羅斯政治的網站Riddle上的一篇文章中，政治歷史學家Dmitiri Stratievski研究了曾擔任德國中右翼政黨基民盟領導人的拉舍特（Armin Laschet）是否應被視作「梅克爾式的普亭理解者」，因為他支持德國對俄羅斯天然氣的依賴。

休斯頓大學經濟學教授格雷戈裡（Paul Gregory）在《福布斯》上有一個博客，他在2014年4月的一篇文章的標題中使用了這個詞：「對魔鬼的同情心：德國的普亭理解者們如何包庇俄羅斯」。文章詳細介紹了一些德國政治高層是如何不顧俄羅斯政府糟糕的人權記錄和對克里米亞的吞並而與俄羅斯站在同一邊的。

「最惡名昭彰的普亭理解者之一」

格雷戈裡舉了1998年至2005年領導德國的前總理施羅德（Gerhard Schröder）為例，稱他「是最惡名昭彰的普亭理解者之一」。施羅德在擔任總理期間與普亭一起策劃了北溪天然氣管道項目，後來還成為俄羅斯國家能源公司Rosneft的監事會主席。他被認為私下與普亭交情不錯，即使在俄羅斯入侵烏克蘭的時候，施羅德也避免發表可能使俄羅斯政權入罪的言論，以至於他辦公室的所有員工都遞出了辭職。

3月中旬，施羅德甚至飛往莫斯科，與俄羅斯總統當面交談。但是，隨著烏克蘭戰爭中越來越多暴行被報道出來，制裁施羅德的呼聲在德國越來越高，而那些常被「普亭理解者」掛在嘴邊的論點無疑已經失去了可信度。

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