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俄烏談判難有共識 專家籲考量人道主義

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北專訪】「俄、烏雙方如果不從人道角度著想，戰爭基本上是打不完！」軍事專家廖天威近日受訪時指出，俄烏戰爭雖然多次談判，但雙方實質議題尚未有太多共識：俄、烏都同意烏克蘭中立化，但俄羅斯要克里米亞與烏東獨立，但烏克蘭則想領土主權寸土不讓，他建議雙方與背後的代理人都要從人道主義切入，要有悲天憫人的心，才會有和平的希望。

普丁破釜沉舟

針對媒體多方詢問，國際是否會對俄羅斯總統普丁就「屠殺平民」、「種族罪」擴大制裁，中華亞太安全治理學會廖天威博士認為，西方會對俄羅斯施壓，但普丁很難因為施壓就放棄這場戰爭，因為光是在國外就要面臨戰爭法庭對他的起訴與調查，因此這一仗對普丁來說是「即使輸，也還是要打的一場仗。」

他分析，俄軍雖然宣布第一階段作戰結束，將目標全面轉向烏東，但在部隊抽離基輔的過程中，在沿途鋪設許多反戰車地雷，此類武器過去在國共內戰、韓戰都造成大規模傷亡，因此未來俄烏之間仍會出現相同慘況，因為目前沒有一方願意做出巨大的讓步，西方增加施壓是否會讓普丁真心重返談判桌也值得觀察。

另外他提到，由於俄羅斯在聯合國安理會還有一席常任理事國，因此聯合國很難對俄羅斯展開種族滅絕的調查，因此威脅不了俄羅斯。

談判少有共識

廖天威也列舉俄、烏雙方的談判條件說：俄羅斯要烏克蘭中立化、烏東兩共和國獨立與克里米亞，烏克蘭雖然同意中立化，但後面兩個條件不是不同意，就是希望有第三國監督，還有公投的同意。但俄羅斯也不願退讓。他預測，雙方都要有重大退讓，或是任一方有重大挫敗才會讓談判有進展，但看來恐陷入長期僵局。

「最糟的結果是雙方僵持，即使之後有簽訂和平協議，但沒人願意遵守。」廖天威悲觀認為，俄烏戰爭短期內難看到和平的曙光，西方國家也要協助烏克蘭思考如何讓侵略者付出代價，同時受苦難者也能獲得補償。他也建議烏克蘭總統澤倫斯基能認清，如果和平談判失敗，在東西方都希望避免世界大戰的情況下，很難會有盟友以出兵的方式協助烏克蘭。

西方欠缺實質認知

「這場戰爭對俄、烏都不好！」廖天威強調，俄羅斯如今地面戰受阻，烏克蘭雖然拖住了俄羅斯，但已經有1000萬名難民流離失所，這對於雙方來說都是非必要的成本。他認為要從危機處理與人道主義兩個角度出發，危機處理是指要思考全局，首要目標是降低衝突；人道主義則是各方（包括歐美國家）要以不打仗為最終目的進行談判。不過他也感慨，目前各方都缺乏面對談判的準備。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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