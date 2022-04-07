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加強對俄施壓 歐洲議會「空前團結」

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歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）。 法新社
歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）。 法新社

歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）週三（4月6日）接受德國之聲專訪，表示她在訪問基輔時，從烏克蘭總統澤連斯基的眼中看到了勇氣和堅韌。她說：「我看到了一個希望從歐盟得到更多幫助的領導人。」

她補充說：「這就是我去烏克蘭的原因，為了與他面對面交談，看看我自己作為歐洲議會的領導人，以及我們所有人作為歐洲聯盟，如何能夠繼續提供幫助。」

對於梅特索拉的話，澤連斯基做出的回應是：「我們迫切地需要更多的幫助。我們需要更多的武器。我們需要更多的軍事幫助，財政幫助和後勤幫助。」

梅特索拉表示，歐洲議會內部對烏克蘭問題展現了「空前的團結」。歐洲議會針對烏克蘭的歐盟候選國地位、將俄羅斯從SWIFT系統中移除以及第一輪制裁方案和財政援助都以「閃電般的速度」完成投票。

她指出：「我認為接下來這幾天是至關重要的。為了確保烏克蘭人繼續擁有戰鬥的可能性，本週是至關重要的。他們不僅在為自己的國家而戰，也在為歐洲而戰。」

她說：「我從未想過歐洲會發生戰爭，但我們正生活在一場戰爭中。我們這幾天的決定，將證明我們有勇氣確保我們的孩子不會再經歷戰爭。」

此外，梅特索拉認為，歐盟不想繼續依賴俄羅斯的石油、煤炭與天然氣。

歐盟考慮更多能源制裁

同一天，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，歐盟將不得不禁止從俄羅斯進口石油和天然氣，以向莫斯科施加壓力，使其停止在烏克蘭的戰爭。他對歐洲議會說：「我認為，我們遲早必須對石油甚至天然氣實施制裁措施。」

目前，歐盟領導人正在考慮禁止俄羅斯的煤炭，以回應俄羅斯部隊在烏克蘭布查鎮犯下可能的戰爭罪行。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）向歐洲議會的議員表示：「現在我們必須研究俄羅斯從石油與化石燃料中獲得的收入。」

德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）4月5日表示，歐盟正在制定一項計劃，以完全停止購買俄羅斯的化石燃料。然而，奧地利和匈牙利反對對俄羅斯的石油和天然氣進行制裁。根據國際能源署的數據，俄羅斯天然氣在2021年佔歐盟天然氣需求的近40%。

歐盟是僅次於中國的第二大俄羅斯石油進口國。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲歐盟採取更多制裁，稱「困難時期需要艱難的決定」。

（路透社、美聯社）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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