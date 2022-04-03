歐盟表示要將俄軍暴行送上國際法庭

（德國之聲中文網）俄羅斯軍隊撤離烏克蘭北部基輔附近後，當地留下令人窒息的慘景，炸毀的戰車，燒焦的土地，人們在多個地方看到屍體。據烏克蘭當地官員稱，在首都基輔西北約30公裡的布察市（Bucha），已給約280名死者下葬。法新社記者報道稱，他們在街道上看到20至30具屍體，他們身穿平民服裝。

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mychajlo Podoljak）發推寫道，"他們不是軍人，沒有佩帶武器，不構成危險"，"佔領區還在發生多少這樣的案例？"他同時發送的一張圖上顯示雙手反綁被擊斃的男子。目前尚無法證實這張圖片的真偽。

基輔市長科利欽科（Vitali Klitschko）譴責俄羅斯犯下戰爭罪。接受德國《圖片報》采訪時，他說，基輔郊區發生的事情是普京必須負責的"民族屠殺"。

歐盟理事會主席米歇爾在推特發文表示，歐盟將就俄羅斯軍隊在基輔附近的暴行進行調查，他對來自布察等地的圖片深感"震驚"，並使用了"屠殺"一詞。他寫道，歐盟將協助國際法庭收集罪證材料，同時，米歇爾宣布歐盟將祭出對俄羅斯的進一步制裁，向烏克蘭提供更多援助。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利也發帖表達震驚，他寫道，俄羅斯軍隊的暴行必須在國際法庭得到解釋。

德國外長貝爾博克譴責"普京肆無忌憚的使用暴力"，"摧毀無辜的家庭"。她也宣布將啟動進一步對俄制裁。

烏克蘭外長庫雷巴（Dymtro Kuleba）要求七國集團加強對俄羅斯的進一步制裁，立即開始對俄羅斯原油、天然氣以及媒體實施禁運，並將俄羅斯所有銀行踢出Swift支付系統。

在此之前，烏克蘭國防部副部長瑪麗亞（Hanna Maljar）在臉書上表示，"伊爾平、布察和霍斯托邁爾以及整個基輔大區已從侵略者手中解放出來"。烏克蘭官方稱，該國奪回了30多個城市和鄉村。目前還無法確認烏克蘭方面的說法。

烏克蘭總統澤連斯基周六（4月2日）也在臉上發文，譴責俄羅斯軍隊留下"全方位的災難，無數的危險"，他警告人們地上可能埋了地雷，俄軍空襲也可能再次來臨。

（綜合報道）

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