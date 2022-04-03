水雷威脅黑海貿易航道 民用海運承受壓力

（德國之聲中文網）土耳其方面稱，上周末以來，該國海軍摧毀了數個自由漂浮的水雷，其中一水雷在博斯普魯斯海峽附近被發現，相關航道一度禁止通航。

羅馬尼亞安全部隊稱，將引爆本周早些時候漁民在該國海岸發現的浮動爆炸裝置。它們顯然是類似於浮標的所謂錨索雷。它們不在水面上漂浮，而是隱身水下，錨在鋼絲繩上，一旦與船體接觸，便發生爆炸。

數百個還是數十個？

上周初，俄羅斯聯邦安全局（FSB）和莫斯科國防部警告稱，烏克蘭的漂流水雷因風暴而從敖德薩附近的布設點鬆動，四處漂流，最初的說法是有數百個。俄軍方現在稱，估計烏克蘭方面布設約 370 枚水雷，其中有 10 枚發生移位。

烏克蘭方面即刻予以否認，指俄方散布謊言。烏方稱，所發現的爆炸裝置雖為烏克蘭庫存物，但來自俄羅斯自 2014 年起佔領的克裡米亞半島的塞瓦斯托波爾。基輔指控莫斯科有意讓這些水雷漂浮於黑海，以損烏克蘭國際聲譽。

德國基爾大學海事戰略與安全專家彼得斯（ Johannes Peters ）表示， "這兩種說法實際上均有道理"。他指出，從所公布的圖片上可看出，它們是舊類型，可能產自蘇聯，但帶烏克蘭標記，土耳其有關當局也有類似看法。但他強調，有一點很清楚："至遲在吞並克裡米亞後，俄海軍擁有該型水雷。"

水雷未列入受譴責武器名單

交戰雙方互指對方違反人道主義國際法。與地雷不同，國際上未簽訂禁止水雷協議。但作為人道主義國際法一部分的《海牙公約》有關於限制其使用的規定。根據該規定，不能任由水雷在國際水域漫無目的漂流，但允許在發生危機和武裝沖突時，在本國水域布設永久性水雷，以保護自己免受來自海上的襲擊。不過，德國國防部的一份手冊上明確規定："任何形式的布雷（...），都必須遵守有效監視、風險管理和事先警告的原則。"

烏克蘭在黑海東北部沿海水域大面積布雷時，對航運業已有相關明確警告。從理論上講，依照海牙協定，基輔亦應提請注意可能已有水雷松動。

民用海運承受壓力

在其海軍摧毀了一個被發現的水雷並短時關閉博斯普魯斯海峽後，土耳其當局禁止在黑海夜間捕魚，直至另行通知。

作為黑海和地中海連接的一部分，博斯普魯斯海峽是土耳其及其所有鄰國的重要商貿航道，同時也是俄羅斯和烏克蘭小麥出口的必經之路。這一航道的堵塞有可能再度推高小麥價格。

自擔通航風險

烏克蘭戰爭使大量航運企業遭受重壓。德國船東協會（VDR）估計，全球商船隊中至少有 60 艘船舶滯留在烏克蘭港口，而自由浮動的水雷使局面更趨嚴重。

土耳其航運協會（ KOSDER ）的厄茲坎（Gökhan Özcan ）在接受土耳其媒體采訪時承認， "我們非常擔心" 。他接到許多合作伙伴、特別是來自地中海國家的電話，他們想知道，他們的集裝箱船是否該冒險穿行博斯普魯斯海峽。

除擔心船員人身安全，他們還擔心商務風險，因為，運輸保險公司目前實際上拒絕為戰爭損失設保，由此，航運公司將貨物運往羅馬尼亞、摩爾多瓦、保加利亞甚至俄羅斯和格魯吉亞時，需自行承擔財政風險。

水雷有多危險？

此間，危險似乎比最初假設的明顯要小，因為，可能只有最初假設數量的一小部分處於任意漂浮狀態。此外，人們也可以搞清楚，那些老舊的炸藥實際上如何運作。海洋專家彼得斯指出， "根據圖片，這些水雷的維護狀況很差，有些甚至似乎未上引信。"不過，他警告說，"這不意味著它們不構成威脅。" 他強調，恰相反：正因其老舊以及咸海水，也可能意味著，比預期的要更易觸發雷管爆炸，例如，只要同氣墊接觸。因此，彼得斯警告，斷不能低估危險："水雷現在和將來都是填滿了炸藥的大鐵蛋。"

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