路透：如何讓晶片遠離俄羅斯武器 是西方製造商面臨的挑戰

圖源：路透



集微網消息，業內高管和專家表示，晶片製造商缺乏追蹤其許多低端產品流向的能力，可能會妨礙美國實施旨在阻止美國技術向俄羅斯出口的新制裁措施。

據路透社1日報道，去年年底，美國沖突武器研究中心（Conflict armed Research）發佈報告稱，俄羅斯無人機上的晶片來自英特爾、恩智浦、ADI、三星電子、德州儀器和意法半導體。

德州儀器和意法半導體均未回復路透置評。恩智浦和ADI表示，它們遵守了制裁規定；英特爾表示反對其產品被用於侵犯人權;三星表示，它不生產用於軍事目的的晶片。

無人機、導彈、直升機、戰鬥機、車輛和電子戰裝備等軍事武器都需要晶片，專家表示，這些武器經常使用經過良好測試的舊晶片。現在，在美國的新制裁下，甚至一些最基本的晶片也不能運往俄羅斯。

然而，與製造超級計算機的高端精密晶片直接賣給企業的方式不同，可能只用於控製電源的低成本大宗商品晶片，通常要經過幾家經銷商才能最終製成電子產品，因而很難追蹤晶片最終流向。

華盛頓戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）技術政策項目主任James Lewis說，「這就像毒品交易，有圖樣，有中間人，還有洗錢活動……還有一個黑市分銷網絡。」

他進一步表示，對俄羅斯的制裁目的不是要追蹤每一個晶片，而是要破壞他們的供應鏈，而美國情報界一直在致力於這方面的工作。為此，可以採取創造性的技術方法。

谷歌前董事長Eric Schmidt最近在接受採訪時談到高端處理器時曾介紹，「例如，你可以在每個晶片上放入一個公開-私密密鑰，對其進行認證。」美滿電子表示，支持指紋識別和追蹤的產品越來越多，並正在與行業合作夥伴和客戶合作，推動這一領域的發展。

全球半導體聯盟（Global Semiconductor Alliance）的技術主管Tom Katsioulas表示，該聯盟已建議其成員建立「可信的物聯網生態系統安全」，以標記和跟蹤晶片。

然而，對於一顆售價僅為2美元的晶片來說，要做到這一點可能要困難得多，而且還不能讓它因此而變得非常昂貴。答案可能是製造過程、監管，或許還有未來。而對俄制裁將會是催化劑。（校對/Aaron）

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