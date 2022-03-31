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德國通膨創新高 未制裁俄國有隱情

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
歐洲多數國家都因烏俄戰亂而經濟不佳，特別如德國的通膨率已到創紀錄時刻，不願為了制裁承擔民生經濟崩潰風險，很能理解。(photo via Pxhere, under CC licensed)
歐洲多數國家都因烏俄戰亂而經濟不佳，特別如德國的通膨率已到創紀錄時刻，不願為了制裁承擔民生經濟崩潰風險，很能理解。(photo via Pxhere, under CC licensed)

德國日前聲明不願在傷害經濟下參與制裁俄羅斯，背後原因是當前經濟受戰爭影響而相當慘澹。31日數據顯示，本月該國通膨率已達7.6%，能源價格大漲成本都轉嫁到消費者身上，刷新近30年來最高水準。除了德國，西班牙、希臘等也遭遇通膨問題，分析師認為，歐洲央行別無選擇，得開始緊縮貨幣策略，否則將與此前高喊的明年2%通膨率目標，相距更遠。

歡迎回到1970年代！

日前印度不甩全球制裁，仍舊與俄國進口油品，德國也被指稱其能源公司照舊按合約與俄進行貿易，據《紐約時報》報導，德國的聲明「不願為制裁傷害自身經濟」是無奈之舉，德國本月最新通膨率遠超上個月，7.6%的數字刷新近30年來巔峰，前一次出現高通膨率是1981年秋季，當時德國礦物、油價是因兩伊戰爭而受難。

德國公司也將暴漲的能源價格轉嫁部分到消費者身上，讓消費者價格指數（CPI）大漲到7.3%，根據《路透社》報導，德國巴登范騰堡銀行的負責人尼克拉什形容，按照當前食品、商品、能源價格來說，德國彷彿回到1970年代。該國當局除了繼續與俄國購買能源，也提出下一階段的天然氣改採配給制，要對流量進行監管。

西、希也鬧高通膨

而分析師提到，高通膨問題不僅出現在德國，全歐洲都得替俄烏戰亂的殘局買單，據《財富網》報導，西班牙也是從俄烏戰爭開始，雞蛋、牛奶與其他乳製品短缺，造成民生必需品價格高漲，此前爆出的通膨率近10%，近期該國限制超市人民購買商品數量，並將食用油（葵花籽油）放入配給制度，主因是過去以來烏克蘭提供西班牙3成的玉米供應、6成的葵花籽油。

希臘媒體》日前則報導，希臘在俄烏戰爭之前經濟就不太好，加上雙方爆發衝突後，2月寫下創25年紀錄的高昂通膨率，本月更因能源價格上升，接近8%的通膨率嚇壞希臘當局，而該國分析師預估，最壞情況可能到11%。希臘當前得由政府撥款，確保民生能源不會出狀況。

分析師表示，歐洲央行對此得儘速應對，得考慮貨幣緊縮策略，否則只會離之前高喊的「2023年歐洲2%通膨率」目標越來越遠。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 德國 通膨

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