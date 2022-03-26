俄推舉重冠軍與好萊塢影星隔空交戰 為何女運動員的回應有誤？

加州前州長、好萊塢影星、前健美運動員阿諾·施瓦辛格日前在推特發布影片，呼籲俄羅斯停止「毫無意義的戰爭」，獲得超過3500萬次觀看，並受到全球媒體關注。施瓦辛格在影片中表示，俄羅斯政府稱烏克蘭必須「去納粹化」是錯誤的，發動戰爭的也不是烏克蘭而是俄羅斯。

施瓦辛格的影片直指俄羅斯政府的敘述核心，後者聲稱其軍事「特別行動」只是一種自衛。這支影片在俄羅斯激起了許多反彈。

如今克里姆林宮做出了回應：該國外交部發布了一支俄羅斯舉重世界冠軍瑪麗安娜·娜莫娃（Maryana Naumowa）對施瓦辛格的回應影片。這支影片在Youtube上的觀看數超過50萬次。娜莫娃在影片中說，舉重這項運動將她與她的前偶像連接在一起，她在數年前的比賽中遇見過施瓦辛格。娜莫娃在深蹲舉和臥推舉重領域被視為世界上最優秀的運動員。在近7分鐘、拍攝手法專業的影片中，娜莫娃闡述了她對烏俄戰爭的看法。德國之聲對她的一些關鍵說法進行了事實核查：

烏克蘭沒有被新納粹「征服」

說法：娜莫娃稱，在烏克蘭「納粹合作者」斯蒂芬·班德拉（Stepan Bandera）的傳統下，新納粹「多年來完全征服了烏克蘭」。

DW事實核查：錯誤。

「烏克蘭被新納粹和法西斯主義者控制，俄羅斯作為鄰國，為了自身利益也為了自衛，必須『去納粹化』」，這樣的說法被反覆使用，俄羅斯總統普亭也試圖用這種說法來為侵略烏克蘭的行為辯護。但事實並非如此：新納粹分子在烏克蘭是一個邊緣現象，在政治上處於邊緣地位，說他們已經「征服」烏克蘭是錯誤的。

儘管該國存在民族主義右翼黨派，但他們在政界相當微不足道。在2019年最近一次全國性選舉中，右翼勢力聯手卻只拿下一個直選席位，僅獲得2.15%選票，猶太裔喜劇演員澤倫斯基則當選烏克蘭總統。

國際事務研究所斯德哥爾摩東歐研究中心（SCEEUS）分析師烏姆蘭德（Andreas Umland）解釋稱：「事實上，就歐洲的右翼激進主義而言，烏克蘭是一個積極意義上的例外。在該國30年的歷史中，只有2012年至2014年的兩年間存在過激進的右翼派別。2014年的幾個月裡，曾經出現過幾個激進的右翼部長。此前或此後，無論在議會或政府中都沒有右翼激進分子。」雖然在烏克蘭港口城市馬裡烏波爾有一個「亞速營」武裝力量在戰鬥，該團由民族主義者組成，也包含右翼極端分子，這也受到國際社會批評。但「亞速營」在烏克蘭並不是重要的政治因素。

針對「納粹合作者」班德拉，政治學者烏姆蘭德表示：「班德拉是烏克蘭近期歷史上一個矛盾人物。他是激進民族主義者，主要為烏克蘭獨立而戰，既反對波蘭國家，也反對蘇聯國家，人們還經常遺忘，他也反對德國佔領。」

班德拉在二戰期間雖然曾經與德國國防軍合作，但他自己後來也被關在薩克森豪森集中營裡。1959年，班德拉被克格勃特工暗殺。也正由於這樣的死因，班德拉至今仍作為自由鬥士存在許多烏克蘭人的記憶中。與此同時，右翼極端分子以及俄羅斯著眼的是班德拉與納粹德國的關係。

關於烏克蘭街道更名的錯誤說法

說法：娜莫娃稱，「班德拉支持者」在烏克蘭掌權後，「摧毀蘇聯士兵的紀念碑，以納粹罪犯的名字重新命名烏克蘭城市的街道」。

DW事實核查：具誤導性。

事實上，作為2015年通過的去共產主義化項目的一部分，在烏克蘭確實有蘇維埃紀念碑被拆除，街道被重新命名，通過這種方式來處理政治歷史，建立烏克蘭的國家認同。

去共產主義化並不是右翼勢力推出的項目，而是由許多政黨和公民共同推動。烏姆蘭德以烏克蘭的悲慘歷史作出解釋：「在烏克蘭，共產主義首先會被與斯大林主義聯繫在一起，尤其會讓人聯想起1930年代初的飢荒。當時有200萬至300萬人餓死，多數烏克蘭觀察家視其為種族滅絕。」

街道都以「納粹罪犯」的名字命名也是錯誤的說法。相反的，烏克蘭是以自由鬥士的名字命名街道，例如班德拉，而他們曾經在一段時期與第三帝國合作。烏姆蘭德認為，「這在某些方面有問題」，是一種「選擇性的歷史觀」。「但他們是在爭取烏克蘭獨立的抗爭中犧牲，因此以更名的形式作為紀念。」

否認攻擊平民

說法：娜莫娃稱，「俄羅斯軍事特別行動的目的不是摧毀烏克蘭人民」，而是針對「對鄰國構成威脅」的「新納粹」。

DW事實核查：錯誤。

自俄羅斯發動侵略以來，俄軍不斷攻擊住宅區，造成大量平民死亡。基輔、馬裡烏波爾或哈爾科夫都有居民區受到攻擊。不僅是烏克蘭方面，獨立觀察方也通報了這樣的情況：據聯合國難民事務高級專員的統計，已有977名烏克蘭平民死亡，超過1500人受傷，多數是「因遠程爆炸性武器造成」。據信實際死亡數字要高出許多。獨立調查研究網絡Bellingcat和人權組織Truth Hound都記錄了戰爭罪行和針對烏克蘭平民的攻擊事件。

俄羅斯否認針對住宅或醫院等民用目標發動攻擊，但最新的聯合國決議呼籲「俄羅斯聯邦立即停止對烏克蘭的敵對行動，特別是針對平民和民用設施的所有攻擊」。

關於新納粹分子在烏克蘭掌權的說法，如上所述，毫無任何依據。所謂的烏克蘭的「法西斯」領導人也沒有對包括俄羅斯在內等鄰國構成危險。與此同時，俄羅斯政府在後蘇聯國家傳播的法西斯主義和納粹主義的說法並不新鮮。

政治學者烏姆蘭德表示：「早在1922年，俄羅斯軍隊干預摩爾多瓦境內沖突的理由是，基希涅夫新政府比黨衛軍更糟。」

「這樣的說辭在過去30年間不斷發展，所以事實上阻礙俄羅斯爭取霸權的一切，都被描述為法西斯主義。」

結論

娜莫娃用一系列虛假陳述反駁阿諾·施瓦辛格。她的論點與俄羅斯的國家宣傳一致，在關鍵點上缺乏任何事實依據。

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