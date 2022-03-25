日本70人響應烏克蘭志願軍 前自衛官警告：殺俄軍恐被起訴殺人罪

俄烏戰爭開打至今，烏克蘭為了增加兵源向全世界喊話，招募國際義勇兵加入烏克蘭軍，獲得多國擁有軍事資歷的民間人士響應。不過最近有位前日本自衛官幹部，表示雖然這種義勇兵的行為受到多方讚賞，但他卻因為政治、法律等問題，其實抱持著反對意見。

根據日本媒體「文春online」報導，日本大約有70人參與了烏克蘭義勇兵的行列，其中有50人左右是前自衛隊成員，這些人目前在輿論中，普遍受到英雄般的稱讚。

然而曾經擔任過陸軍幹部，現在任教於千葉科學大學的山下裕貴卻指出，由於日本法律規定禁止私人參與戰爭，例如過去曾有參加恐怖組織「ISIS」的大學生，在回國之後就遭到逮捕。且若是有明確的殺敵證據，還可能因為殺人罪被起訴。另外，日本和俄羅斯存在著北方四島等領土爭議，因此若是有日本人參軍與俄羅斯交戰，有可能給予俄羅斯發兵日本的口實，造成雙方開戰的風險。

山下認為，自衛官重點在於「保衛日本」的愛國心，雖然確實有少部分是「想要嘗試真槍實彈的射擊」而加入的軍武迷，但這些人多半缺乏艱苦訓練的決心，表現往往不如具有愛國情操的軍人，他不希望在志願軍中，有這類只是抱持著想實戰看看，心態不夠堅定的人投入戰場。

山下肯定志願軍想守護烏克蘭人的情操，不過他認為想幫助烏克蘭人，也有到鄰國波蘭協助難民、或者捐助物資等等手段，且這樣也能發揮自衛隊在救災方面的專業訓練。在選擇參軍之前，或許可以先冷靜一下，思考怎麼做才是最妥當的。

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