美著眼能源制裁 北約和歐盟加大抗俄力度

美國總統拜登 (Joe Biden) 週三 (3月23日) 抵達布魯塞爾，他預計週四將參與跟北約、歐盟與七國集團的會議，然後週五與週六將訪問波蘭，與波蘭總統杜達 (Andrzej Duda) 針對俄烏戰爭進行磋商。

這些峰會將討論進一步制裁俄羅斯的可能性，特別是與能源有關的制裁。俄羅斯提供約40%歐洲使用的天然氣，儘管美國持續施壓，但歐洲一直不願意針對俄羅斯的能源項目進行制裁。

在空軍一號上，美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan) 告訴記者，減少歐洲對俄羅斯能源的依賴是最近的一個「實質性」話題，也是雙方持續激烈爭辯的主題。

他說拜登將在25日與歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 一起宣布與俄羅斯能源制裁相關的消息。

與此同時，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 23日在一份聲明中表示，美國已經評估了俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行。他說，美國政府一直在記錄和評估俄羅斯蓄意攻擊烏克蘭平民的證據。布林肯補充道，法院將負責確定刑事罪責。

他說：「今天，我可以宣布，根據目前掌握的資料，美國政府評估認為，俄羅斯部隊在烏克蘭犯下了戰爭罪。我們的評估是基於對公共和情報來源的現有資訊的仔細審查。」

北約：將在烏克蘭周邊增加一倍軍力

同日，北約秘書長史托騰柏格 (Jens Stoltenberg) 在一份聲明中宣布將北約在烏克蘭附近的軍力增加一倍，並表示該聯盟將幫助烏克蘭準備應對來自俄羅斯部隊的可能的化學、生物甚至核威脅。這將是為期一個月的俄烏戰爭中一度不可想像的發展。

該聲明是在美國總統拜登抵達歐洲前數小時發布的。北約在警告中強調了努力防止衝突蔓延到烏克蘭邊界以外，並使北約被捲入與俄羅斯直接戰鬥的緊迫性。

此外，根據北約向美聯社公布的數字，該聯盟估計有7000至1.5萬名俄羅斯士兵在入侵烏克蘭的過程中死亡。報導稱，這一估計是基於來自烏克蘭、俄羅斯出版物和公開資訊。

北約利用其他衝突中受傷和死亡士兵的標準比例來推斷俄羅斯部隊在俄烏戰爭中的死亡人數，估計俄羅斯戰場的總傷亡人數在3萬至萬萬士兵之間。之前的報告還顯示，自2月24日衝突開始以來，俄羅斯至少損失了三名將軍。

俄羅斯壓制了關於其戰場傷亡的報告，使得外界難以獲得準確資訊。親克裡姆林宮的小報《共青團真理報》最近的一份報告稱，有9861名俄羅斯人死亡，16153人受傷，但該報告很快被撤下，並被指責是黑客所為。

自3月2日以來，俄羅斯一直沒有更新其官方傷亡數字，當時它說有498名軍人死亡，1597人受傷。烏克蘭認為俄羅斯的死亡人數為15600人。

確認5億歐元的軍事援助

歐盟27個成員國週三宣佈批准增加5億歐元至2月份發布、價值5億歐元的軍事援助方案中。最新的5億歐元是歐盟領導人12天前在凡爾賽首腦會議上認捐的。

歐盟最高的外交官員博雷爾(Josep Borrell)在一份聲明中說：「我們將繼續支持烏克蘭反對俄羅斯的侵略，因為戰爭為烏克蘭人民帶來難以言表的痛苦。歐洲和平融資機制下額外認捐的5億歐元是歐盟支持烏克蘭武裝部隊保衛其領土和人民的另一個標誌。」

該方案將用於購買設備和用品，如個人防護設備、急救包和燃料，以及致命的軍事設備和平台。此外，23日，德國和瑞典還宣布個字贈送數千件反坦克武器給烏克蘭。

俄羅斯23日表示，德國總理肖爾茨 (Olaf Scholz) 與俄羅斯總統普丁就莫斯科對烏克蘭的入侵以及雙方正在進行的和平談判進行了交談。肖爾茨的發言人黑貝施特賴特 (Steffen Hebestreit) 說，德國總理曾親自警告普丁不要在烏克蘭使用化武。

自上個月烏克蘭戰爭開始以來，肖爾茨已經與普丁進行了幾次電話溝通。肖爾茨在23日稍早向德國議會發表講話時說，俄羅斯領導人必須了解戰爭不僅在摧毀烏克蘭，「也在摧毀俄羅斯的未來」。

(路透社、法新社、美聯社)

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