前蘇聯軍官：俄軍犯致命錯誤將在2週內戰敗 台灣為關鍵因素

俄國入侵烏克蘭後，不少國家對俄羅斯發動經濟及能源等制裁，譴責俄羅斯。然而，其中能源制裁似乎即將收效？一名前蘇聯軍官阿吉爾‧魯斯塔姆扎德（Agil Rustamzade）預估，俄軍在兩週內會因能源禁運制裁而戰敗，而其中一項技術還與台灣有關。

根據日本《朝日新聞》報導，一名前蘇聯軍官阿吉爾‧魯斯塔姆扎德，相當熟悉俄軍內幕，3月19日在俄羅斯獨立YT頻道Newsader以七點因素分析，預測俄羅斯入侵烏克蘭即將在兩週內因能源告罄而失敗，並直指俄羅斯此次入侵是毫無準備的瘋狂策略，截稿為止已有近120萬人點閱觀看。

「俄軍只剩下兩週了，武器補給不了。」同為亞塞拜然軍事評論員阿吉爾‧魯斯塔姆扎德分析克里姆林宮的資源枯竭現況。他指出以下七點將是俄軍即將在4月初潰敗原因：

一、俄烏戰況令人憂心

擔憂白俄兩萬名軍力將參戰，在基輔西北部另闢戰線。

雖然俄羅斯在軍隊和武器方面堪稱是全球第二大軍事強國，但俄軍目前為止仍採用二戰時的戰略，軍備也仍是以二戰時的步兵與坦克軍為主，而非改採任何精確制導的武器，且俄軍在戰略上也犯下一個致命錯誤，即根本未將烏克蘭人民與軍隊的頑強抵抗計算在內。

反觀烏克蘭，在地面戰術仍有機會，若避開近距離戰鬥改採防禦戰，在戰略上是正確的。

目前俄軍從南北向入侵烏克蘭，北方軍損嚴重、不久會被擊敗，反而是南邊的俄軍能獲得克里米亞及海岸線的補給。

二、俄羅斯因經濟制裁而削弱

俄羅斯選擇入侵一途後，已非原來的俄羅斯。由於大規模的經濟制裁，專家預估，俄羅斯在一個月後又是一個無法被精準預估的光景；加上戰時成本是和平時期的十倍之多，但俄羅斯似乎未在入侵前即準備好戰時所需的經濟成本，加上面臨需及刻解決的彈藥補給問題，俄軍即便現在亡羊補牢，也為時已晚。

三、俄羅斯在前線補兵到預備役

目前在俄羅斯的軍校生已全數出動被派往前線，但該部隊似乎已在烏克蘭全軍覆沒，緊接著將預備役士兵也被趕到前線，在訓練不足的情況下，若不發布動員令，即便從海外基地召回人員，也最多也就3萬到4萬人，最終俄軍將別無選擇，只能採全面動員令或被迫回應停火談判。

四、戰爭違背所有常規的行動

如果連俄羅斯的士兵和軍隊都懷疑他們是為何而戰，終將無法提升士氣，目前俄軍在前線的死亡人數恐達1萬2千人，即使兵源易補，但武器卻不易補，俄軍至今已損失100架航空器及大量裝甲車，烏克蘭用刺針飛彈成功封鎖6千公尺以下的空域，並且持續獲得飛彈補給。

五、電子元件將耗罄

未來兩週內，俄軍恐怕面臨連飛彈都打不準的窘境。主因在於俄軍在戰時使用的是台灣製的GPS接收器，由於台灣已加入制裁俄羅斯，俄羅斯國內並無產製的情況下，當用完庫存時，就完蛋了。除此之外，其他的電子元件也依賴中國製造。

與歐美等國的經濟制裁相比，能源的禁運將是更有效停戰的方法。俄羅斯在目前的經濟制裁下還是可以打，但若想停戰，就只能對能源徹底禁運。目前俄羅斯仍是大國，就算窮困，也能撐上10年，不成問題。

六、使用核彈的戰術可能性約五五波

俄羅斯使用核彈的可能性，約莫五成，但會把損害限制在兩平方公里以內。他預料，即便俄羅斯動用核武，以美國為首的西方，終將不會以核武回應，因為俄羅斯的核報復系統是全自動的，無法輕易關閉，若真走到核武報復這一步，地球就會毀滅。所以西方應該還是會以能源與經濟禁運等制裁，俄羅斯將孤立生存，形同北韓。

七、俄烏戰走向

問題癥結在於，即便烏軍能在北部、東北部和南部擊退俄軍，在頓內茨克（Donetsk）地區所在的烏克蘭東南部也很難擊退俄軍。如果南北被擊退，俄羅斯將提出停火，但不會放過東南部。屆時，烏克蘭是妥協或仍戰鬥到底？倘若俄羅斯發布全面動員令，就將會是一場曠日持久戰。

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