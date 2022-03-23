死於俄軍炮火 德國議會哀悼烏克蘭96歲猶太大屠殺幸存者

本周二（3月22日），德國聯邦議院全體會議向猶太大屠殺倖存者、烏克蘭人鮑里斯·羅曼琴科 (Boris Romanchenko)致哀。上周五，他在其家鄉哈爾科夫市（Kharkiv）死於俄軍炮火。

聯邦議院綠黨籍副議長戈林-埃卡特（ Katrin Goering-Eckardt ）致辭指出，「他的死亡提醒我們，德國對烏克蘭負有特殊歷史責任。」她說，羅曼琴科是烏克蘭成千上萬死者中的一個，而「每一個被奪走的生命都在提醒我們，必須全力制止這一違反國際法的殘酷戰爭，幫助境內外烏克蘭人。」

自民黨籍聯邦財政部長林德納（Christian Lindner）表示，96歲的羅曼琴科的命運「既凸顯了俄羅斯政策的犯罪性質，也表明，德國為何必須同烏克蘭團結一致。」

羅曼琴科1926年出生在烏克蘭蘇梅市（Sumy）郊外一村莊。1941年，他在德國納粹軍對進攻蘇聯時被俘，押送至德國多特蒙德從事強制勞工，此後先後被送入多個猶太集中營，其中就包括臭名昭著的布痕瓦爾德（Buchenwald）、米特爾鮑-多拉（Mittelbau-Dora ）和卑爾根-貝爾森（ Bergen-Belsen ）集中營，直到1945年，在納粹未及實施屠殺所有剩餘囚犯之前獲英美軍隊解救。

戰後，他致力於保持對納粹暴行的記憶，積極參與布痕瓦爾德和米特爾鮑-多拉紀念基金會等機構的工作。

該基金會在其網站上寫道：「我們痛悼我們親愛的朋友。他的兒子和孫女告訴了我們這個不幸的消息，我們希望他們在這一困難時刻能夠挺住。」

上周五，一枚俄軍炸彈擊中羅曼琴科的住宅。

（美聯社，路透社）

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