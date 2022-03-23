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肢體語言教練曝普亭「腦子很有事」 出兵烏克蘭不意外

聯合新聞網 / 綜合報導
專家曾指導普亭做出這個動作增加自信。圖／取自thesun
專家曾指導普亭做出這個動作增加自信。圖／取自thesun

曾指導普亭的肢體語言技巧專家皮斯（Allan Pease）日前透露，這位俄羅斯領導人的大腦「很有事」。

皮斯1991年在俄羅斯聖彼得堡結識當時39歲、在俄羅斯知名度還不高的普亭。皮斯對普亭的第一印象是「身高只有170公分左右，比預期中還矮」，但是普亭超強學習力很快就彌補身高的不足，他很快就學會皮斯傳授的肢體語言技巧，並在上電視或參與會議時學以致用。

皮斯表示他曾教普亭擺出「手要像教堂尖塔一般併攏、身體後仰，不露齒笑」的姿勢以增加自信。皮斯解釋這個姿勢會讓人看起來很有自信，也能控制自己的情緒。即使當下感到緊張，擺出這種姿勢也會產生效果。

皮斯說普亭近期變胖很多，脂肪也增加：「普亭一直是個健身狂熱者，但他目前很明顯沒在鍛煉。所以俄羅斯有傳言說他罹患癌症或早發性帕金森氏症。」

皮斯認為普亭不再是當年那個自信的領導者，變成一個讓每個人都保持距離的人。皮斯舉例最近幾週看到普亭開會時坐在「長得離譜的桌子、背對牆壁或窗戶」的位置，感覺好像他預期會出現襲擊，認為這代表普亭更加「偏執」，跟人們更疏離。

皮斯指出：「他腦子很明顯有問題，他不想與人同行。他身心的疾病都能解釋他對烏克蘭做出的魯莽行為。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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