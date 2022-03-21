制裁俄國波及全球經濟 日專家警告：未來麵包大漲、百圓商店倒光
俄烏戰爭開打後，各國為了聲援烏克蘭，紛紛祭出對俄羅斯經濟制裁的手段，許多企業也都中止與俄羅斯相關的業務。但在連鎖效應下，受到經濟影響的並非只有俄羅斯，而是全球都會遭到波及。最近就有專家推估，認為日本的廉價百圓商店，就可能因此滅絕。
根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，有大約6500位日前到泰國遊玩的俄羅斯觀光客，因為全球銀行金融電信協會（SWIFT）制裁俄羅斯的影響，導致無法使用信用卡和盧布，正受困於泰國芭達雅、普吉府等城市中。
在經濟方面，近日政權交接的韓國，因為石油價格高漲，使得韓圓匯率暴跌。國際投資專家大原浩指出，由於韓國經濟極端仰賴輸出，主要都以進口原料後，製造出如汽車或半導體等相關產品出口為主，因此非常容易受到物價飆升的影響。
日本同時也有類似的狀況。對日本來說，俄羅斯是重要的水產提供國，一年總額高達1381億日圓（約相當於新台幣331億元），目前已經出現螃蟹和鮭魚價格高漲的狀況。而在小麥輸出方面，俄羅斯和烏克蘭加起來就佔了全世界的三成，恐將導致未來越來越難吃到麵包、麵食類食品。
大原認為，由於進貨會變得困難，因此受到通貨膨脹打擊最大的，恐怕還是低層的各個零售商。好比靠著大量進貨來壓低成本的日本百圓商店，就有可能在這波危機中全滅。而且這樣的狀況可能還不會太快結束，而是持續兩到三年才會恢復。
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