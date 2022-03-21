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戰火燒到門口，歐美大企業制裁俄羅斯罕見下重手

遠見 / 文 / 簡嘉宏
俄羅斯入侵近月，但遭到烏克蘭軍民全力抵抗，進展有限，已呈膠著拉鋸戰。圖為靠近波蘭的西部城市利維夫利19日被俄軍轟炸，冒出滾滾濃煙。(美聯社)
俄羅斯入侵近月，但遭到烏克蘭軍民全力抵抗，進展有限，已呈膠著拉鋸戰。圖為靠近波蘭的西部城市利維夫利19日被俄軍轟炸，冒出滾滾濃煙。(美聯社)

2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭，重兵與轟炸破壞烏國境內諸多重要設施，在各國祭出道德譴責後，已紛紛開始針對俄羅斯展開前所未有的制裁，數量驚人的跨國企業正魚貫撤出俄國。

跨國企業勇於發聲制裁

包括殼牌（Shell）、埃克森美孚（Exxon Mobile）、波音（Boeing）和空中巴士（Airbus），到蘋果（Apple）、迪士尼（Disney）、TikTok、麥當勞（McDonald）和星巴克（Starbucks），前述頂級跨國品牌陸續暫停在俄羅斯的業務，或者計畫關閉俄羅斯的業務。

就連全球知名的顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）也沒有迴避，3月11日晚間也公開表示將切斷與俄羅斯政府的所有聯繫，在麥肯錫發表聲明前，包括波士頓諮詢集團等競爭對手也採取了類似舉措。

這波制裁風潮已引發側目，由於這些跨國企業多具指標，同時數量持續增加，對於俄羅斯產生的壓力也日增，愈來愈多原本抱持觀望態度的公司，也勇於表態加入制裁俄羅斯。

美國律師事務所Crowell & Moring制裁事務合夥人沃爾夫（DJ Wolff）接受《半島電視台》採訪時表示，數量優勢很重要，制裁在全球持續造成風潮，這使其他公司站出來響應。

戰爭已來到歐洲家門口

從2021年2月緬甸政變、泰國政變到敘利亞內戰，全球企業如何處理涉及政府的危機，已成為觀察指標。

相較上一次大量跨國企業與一個國家保持距離，是中國大陸對境內新疆進行種族滅絕和強迫勞動，當時眾多西方企業宣布與中國棉花行業斷絕貿易。

不過，這次參與制裁俄羅斯的跨國企業數目，遠遠超出了當初制裁中國對新疆棉花業不當勞動的數量，原因就在於，烏克蘭戰爭不僅是社交媒體上的新聞，「而且已經發生在歐洲門口、以及許多大公司的總部，」非常容易喚起歐美人們對二戰、冷戰的回憶。

美國丹佛大學約瑟夫．科貝爾國際研究學院教授（Josef Korbel School）亨德里克斯（Cullen Hendrix）指出，中國新疆棉花的危機發生在一個對境內媒體進行嚴格控制的環境中，任何攸關虐待程度的資訊、甚至是遭虐待的實際影音，難以獲得。

也因此，關於中國新疆維吾爾族從事棉花不當勞力剝削的新聞，外界沒有看到中國砲擊平民目標的影像，也沒有看到大量婦女兒童奮力越過蒙古或哈薩克斯坦邊境的畫面。

但對比之下，歐美民眾卻在烏克蘭戰爭中看到了平民遭到炮擊的畫面，這就是跨國企業決定鐵腕對俄羅斯執行制裁的主因。

依舊無法小覷中國市場規模

亨德里克斯另外指出，這些參與制裁俄羅斯的跨國公司其實考慮了更多現實狀況，亦即，中國經濟的規模和重要性，兩者都「大約是俄羅斯的10倍」，這更是跨國公司在選擇制裁、抵制中國企業時必須先考量的。

根據德國非營利組織CORRECTIV稱，自3月初以來，美國、歐盟、瑞士、日本、英國等國家已經對俄羅斯陸續推出約1200項新的懲罰措施。即使如此，俄羅斯公司、個人仍被劃入跨國公司的制裁之列。

對此，經濟學人智庫（EIU）全球預測主管德美萊絲（Agathe Demarais）表示，許多跨國公司擔心與美國制裁不同調，在伊朗核武議題中也發生過，尤其在美國宣布退出核協議後，許多歐盟公司「技術上」即使可以留在伊朗，但仍選擇退出市場，以免意外違反相關規則。

俄國支付、運輸、保險都遭制裁

在麥當勞、星巴克等知名企業宣布制裁烏克蘭之前，石油和天然氣公司不得不被迫忍痛犧牲數十億美元的獲利，其中，英國石油公司（BP）由於宣佈解除俄羅斯石油公司的關係，損失近250億美元。

新美國安全中心（Center for a New American Security）兼任資深研究員齊姆芭（Rachel Ziemba）表示，就許多公司而言，對於俄羅斯境內的支付、運輸和保險產業的實際擔憂，開展業務也變得較為困難，特別是國際支付系統SWIFT已關閉了數間俄羅斯主要銀行，信用卡公司威仕（Visa）、萬事達卡（Maser Card）和美國運通（American Express）也宣布暫停在莫斯科境內的一切服務。

目前，許多貨運公司已暫停向俄羅斯發貨，保險和再保險公司也已停止承保俄羅斯公司，甲骨文（Oracle）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、蘋果和戴爾（Dell）與俄羅斯的業務都受到限制，擾亂了上述企業打造至關重要企業雲的時程。

跨國企業服務難以取代，讓俄羅斯更痛

美國總統拜登（Joe Biden）3月15日宣布，準備禁止俄羅斯石油、天然氣和煤炭進口美國，此舉旨在瞄準「俄羅斯經濟動脈」。

美國喬治華盛頓大學教授麥可．摩爾（Michael Moore）提醒，跨國企業與服務業在俄羅斯境內大規模暫停的效應，將類似疫情大流行時期的供應鏈中斷。

就如同一台精密機器（指社會）中的所有構造都需要潤滑油（服務），俄羅斯消費者仍未注意這些油（服務）正遭到破壞：會計服務、金融服務、保險服務、軟體、線上數據庫等，麥可．摩爾語重心長地說，世界運作過程極其複雜，假若將某個跨國企業的部分抽出：「日後將很難取代。」

（本文出自2022.3.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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