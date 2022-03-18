日本破例開放烏克蘭難民入境申請 大幅放寬條件長期居留亦可

日本共同社報導，日本政府即日起開放讓受俄烏衝突影響，逃離家園的烏克蘭難民入境。

共同社在3月18日，引述官房長官松野博一表示，日本政府自即日起政府將開放讓烏克蘭難民申請入國。政府已設置了有關部門，處理烏克蘭難民入境的安排。

新措施無需申請者在日本有親戚或擔保人，同時無需就新冠肺炎作檢測，以加快和方便讓難民申請簽證入國。對希望長期居留日本的烏克蘭人，政府將提供日語學習及職業訓練的支援。

日本過去在接受難民上非常嚴格，有關措施罕見。朝日電視台報導，截至16日，共有73名烏克蘭難民抵達日本。

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文章授權轉載自《香港01》

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