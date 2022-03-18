配合制裁 歐洲與俄羅斯合作火星探測計畫喊卡

歐洲太空總署今天宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲與俄羅斯合作在火星放置探測車的任務宣告暫停，莫斯科則表示對這項「痛苦」的決定深感遺憾。

法新社報導，這項「火星太空生物」探測計畫（ExoMars）先前規劃今年稍後以俄羅斯火箭載運歐洲探測器至火星，探查這個紅色星球上的生命跡象。

然而，歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）指出，烏克蘭戰爭和國際對莫斯科制裁已迫使它終止與俄羅斯合作，並尋求其他方式推展ExoMars計畫，以及其他4個使用俄羅斯火箭的任務。

歐洲太空總署聲明指出：「我們對烏克蘭遭受侵略導致的人員傷亡和悲慘結果深感悲悼。」

「歐洲太空總署雖體認到此事對太空科學探索造成的衝擊，但將全面配合針對俄羅斯實施的制裁措施。」

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）對這項決定表達「遺憾」。

羅戈辛在通訊軟體Telegram上表示：「這對所有熱衷探索太空的人而言，都是非常痛苦的（決定）。」

他說，這項計畫「會延宕幾年」，但俄羅斯將「靠自身力量從事太空探索」。

俄羅斯聯邦太空總署回應歐洲聯盟（EU）制裁，上月已暫停在法屬圭亞那的庫魯（Kourou）太空港發射，並撤回逾100名所屬人員。

ExoMars最初計劃於2020年執行，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而推延。

歐洲太空總署今天在巴黎召開會議後表示，署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）將「展開一項快速工業研究，以尋求更妥善定義可用選項來進一步推展ExoMars探索任務」。

阿施巴赫在記者會中指出：「今年不會發射了。」他表示現在至少要到2026年才有可能發射，還說「與美國國家航空暨太空總署（NASA）是一個選項」，他們會對此進行研究。

此外，歐洲太空總署指出，他們使用俄羅斯聯合號（Soyuz）火箭的所有任務都已擱置。

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