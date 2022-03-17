「我們與你同在」 印度支持俄羅斯入侵烏克蘭的人是誰？

本月早些時候，在新德里，印度右翼組織「印度塞納」（Hindu Sena）的成員組織了一次支持俄羅斯入侵烏克蘭的遊行。示威者在新德里市中心遊行近一小時，高舉寫有 「俄羅斯，你在戰鬥，我們與你同在」、 「印俄關係萬歲」、 「俄羅斯不可分割」以及明確支持俄羅斯入侵烏克蘭的牌子。

儘管印度塞納是一個較小的政治團體，但存在於印度16個州，且聲稱在社交媒體平台上有超過100萬的支持者。

印度塞納主席維什努·古普塔（Vishnu Gupta） 對德國之聲表示，「俄羅斯一直是印度真正的朋友。印度也應該兩肋插刀。烏克蘭卻一直支持巴基斯坦，而且曾投票反對我們的核計劃。」

雖然印度塞納成員在新德里的示威是一個獨立事件，但特別是在社交媒體上，有相當一部分印度人對俄羅斯和普亭表示支持。

大學生莉莎·卡普爾（Richa Kapoor）說，雖然他為無辜的烏克蘭人感到難過，但有鑑於西方主導的對阿富汗的入侵，他認為西方沒有資格批評俄羅斯。

律師阿加瓦爾（Mahesh Kumar Agarwal）說，他認為曾經屬於蘇聯的國家最終將回歸俄羅斯的控制。

類似的地緣政治概念，即「統一印度」（Akhand Bharat），得到了印度一些極右勢力的支持，他們設想整個印度次大陸，從阿富汗到緬甸，都屬於一個以印度為核心的「不可分割」的國家。

一些普亭的支持者談到了與俄羅斯的歷史聯繫，包括蘇聯曾在1971年孟加拉國解放戰爭期間支持印度。

賈格蘭管理和大眾傳媒學院院長莫漢提（Nalini Ranjan Mohanty）表示，「與前蘇聯的歷史聯系，以及中國與俄羅斯越來越接近的威脅，也是印度支持俄羅斯的原因。」

印度領導人在走鋼絲

俄羅斯三周前入侵烏克蘭以來，印度在外交上一直在走鋼絲，對聯合國譴責俄羅斯入侵的每一次表決都投了棄權票，包括在聯合國安理會、聯合國大會、聯合國人權理事會和國際原子能機構的投票。

除了與俄羅斯的歷史和戰略聯繫外，印度外交政策的一個核心原則是希望與包括俄羅斯在內的所有大國保持良好、穩定的關係。

而普亭和莫迪的民粹主義政治風格之間也有相似之處。

媒體歷史學家巴塔布亞爾（Rakesh Batabyal）說，「兩位領導人都是大男子主義形象，表現出民族主義，專制、強悍的領導風格。」

印度有那些人反對俄羅斯？

然而，印度也有聲勢浩大的力量批評政府拒絕譴責俄羅斯，呼籲新德里譴責俄羅斯入侵一個主權國家。

國會議員沙希·塔魯爾(Shashi Tharoor)最近在接受印度媒體採訪時說：「俄羅斯是一個朋友，可能也有一些合理的安全關切，但印度突然對此保持沉默會令烏克蘭及其朋友感到失望。印度保持沉默讓人很遺憾。」

他補充說，印度渴望獲得聯合國安理會席位，但卻對國際公認的原則完全保持沉默，這並不會有好的效果。

另一位議員馬尼什·特瓦裡在推特上表示，他希望印度和烏克蘭人站在一起，反對這種「史無前例、毫無道理的侵略」。他還寫道，「朋友犯錯時需要被告知。」

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】

商品推薦