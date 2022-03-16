政界人士齊呼籲 為什麼美國沒有接受更多烏克蘭難民？

在3月11日費城舉行的民主黨會議上，美國總統拜登說：「如果烏克蘭難民真的遠道而來，我們將張開雙臂歡迎他們。」副總統賀錦麗、國務卿布林肯和白宮新聞秘書莎奇（Jen Psaki）也發表了類似評論。不過，美國政府也一再表示，歐洲應該是烏克蘭人的主要目的地。莎奇3月10日說，美國政府相信，「絕大多數」難民希望留在鄰國，在那裡，許多人有家人、朋友和前雇主。

美國國務院指出，如果烏克蘭難民在歐洲缺乏保護，美國將與聯合國合作，讓難民來美國，但「重新安置到美國不是一個快速的過程」。

美國可以接受更多的烏克蘭難民嗎？

據美國國務院的數據，美國在今年1月和2月俄羅斯籌劃戰爭期間僅接納了514名烏克蘭難民，3月份的數據尚未公布。

拜登將今年的整體接納難民的上限設定為12.5萬人，此前，川普曾將接納難民人數削減至1.5萬人的最低點。

在今年12.5萬個難民名額中，拜登為來自歐洲和中亞（包括烏克蘭）的難民留出了1萬個名額。如果需要，這一分配額度可以擴大。

據路透社本月早些時候報導，數千名烏克蘭人和俄羅斯人已經前往美國-墨西哥邊境尋求庇護，隨著人道主義危機的惡化，這一趨勢可能會加速。

在從去年10月開始的本財政年度的頭五個月，美國西南邊境有約1300名烏克蘭人申請入境，而上一財政年度總共只有680人。他們中大多數被允許進入美國處理他們的移民案件。然而，有傳聞稱，最近幾天有一些烏克蘭人抵達西南邊境，但被拒絕入境。

美國在為烏克蘭人做些什麼？

美國政府正在投入大量的經濟援助來幫助歐洲國家接收難民。拜登3月15日簽署了一項法案，提供136億美元幫助烏克蘭和歐洲盟友，其中約40億美元用於援助逃難者。

美國政府本月早些時候還宣布，將向已經在美國的約75000名烏克蘭人提供臨時保護身份（TPS）。該身份將為他們提供18個月的驅逐豁免和工作許可，並可在該期間結束時續簽。這一規定不適用於3月1日之後抵達的烏克蘭人。

要求拜登接受烏克蘭難民的呼聲高漲

目前，越來越多美國政界人士呼籲拜登政府接納更多烏克蘭難民。

三十多名民主黨立議員在3月11日的信中敦促拜登政府增加難民接納人數，並允許有家人在美國的烏克蘭人通過一個人道主義機制更快地進入美國。

眾議員魯伊斯(Raul Ruiz) 本月早些時候作為民主黨和共和黨代表團的一員前往波蘭和烏克蘭邊境，他在給拜登的這封信中寫道：「這場危機可能會使目前收容許多烏克蘭難民的國家不堪重負，美國必須帶頭努力協助這些國家幫助弱勢人群逃離戰爭。」

烏克蘭總統澤倫斯基的妻子奧萊娜（Olena Zelenska）強調了危機的緊迫性，她在接受美國ABC廣播公司采訪時呼籲美國婦女支持烏克蘭婦女和兒童尋求庇護。

一個由二十多個猶太裔美國人組織組成的聯盟上周也向拜登施壓，要求增加接收烏克蘭難民：「我們的社區非常清楚地知道，如果美國對難民關閉大門會發生什麼。」

（據路透社）

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