到底挺哪邊？中駐美大使美媒發文：表明烏克蘭問題立場

俄烏戰爭進入膠著狀態之際，全球的目光紛紛投向中國，想知道中國在俄羅斯發動的這場戰爭中到底持怎樣的態度？到目前為止，中國對這場戰爭的態度有點像在輪盤遊戲裡紅黑都壓，起碼不會當「輸家」。在強調支持烏克蘭維護領土主權完整的同時，又堅定的強調俄羅斯合理的安全關切必須得以重視。

而如今中國駐美大使秦剛的一番表態，似乎打破了這種紅黑通押的平衡。3月15日，秦剛在美國《華盛頓郵報》上發表署名文章，闡述《我們在烏克蘭問題上的立場》。

秦剛在文章中首先嘗試化解謠言，因為之前有消息聲稱：中方事先對俄羅斯的軍事行動知情並要求俄方在北京冬奧會後再動手。也有說法稱俄方要求中方提供軍事援助。對此，秦剛的定論是「虛假信息」。在文中寫道：「我願負責任地告訴各位，所謂中方事先知情、『默許』、『縱容』等說法完全是虛假信息，意在推卸責任，抹黑中國。在烏克蘭有6000多名中國公民生活學習，中國是俄、烏最大貿易伙伴國，也是世界上最大的原油和天然氣進口國。俄烏發生衝突，於中方沒有半點好處。中方不可能在知情情況下不予勸阻。」

中方態度的轉變

然後曾任外交部副部長的這位中國外交高官表明了中方在烏克蘭問題上的態度，寫道：「中方態度是客觀、公正的：遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整，照顧各國合理安全關切，支持一切有利於和平解決危機的努力。」這與中國外交部華春瑩於2月24日俄烏戰爭爆發當天所作出的表態重點凸顯不同，當時華春瑩的表態更重視俄方立場，聲稱：「各國安全應該是共同、合作、可持續的安全，各方的合理安全關切應該得到尊重和解決。」

秦剛在如今的署名文章中，表現出對烏克蘭的「主權和領土完整」的關切後，就著眼中方目前更關切的，「美方官員多次威脅對中國企業進行制裁」的問題。稱「這毫無道理」。這位駐美大使就此表態：「戰爭和制裁都不可能帶來和平。美方一方面尋求中方支持配合，一方面對中方揮舞制裁大棒，這是行不通的。」

對於一直從官方的角度上拒絕把當下的這場戰爭稱為侵略戰爭的中方來說，秦剛最新在《華盛頓郵報》上表態的另外一個值得關注的焦點就是在評論台灣問題和烏克蘭危機時，強調「烏克蘭是主權國家」。國際社會認為，無論出於何種原因，俄羅斯如今向烏克蘭這樣一個主權國家出兵，毀壞軍用民用設施，就是發動了一場侵略戰爭。

台灣和烏克蘭的可比性？

秦剛雖然如今也承認了烏克蘭作為主權國家遭遇戰爭的事實。但在台烏對比的問題上強調台灣和烏克蘭「是本質不同的兩件事。烏克蘭是主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政。一些人不能在烏克蘭問題上強調主權原則，轉過頭就在台灣問題上損害中國主權和領土完整。」

從秦剛的表態中，也可以看出中國政府不願意看到戰爭和衝突局勢繼續激化的態度。在面向美國民眾的這篇文章中，秦剛強調：「中方疾呼國際社會聚焦勸和促談和防止大規模人道主義危機兩件事，並為此付出大量努力。」認為目前的當務之急是「盡快實現停戰，保護平民不受傷害。」

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