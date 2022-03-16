大陸會不會支持俄羅斯？歐洲專家：戰爭若升級難保中立

中國在俄烏戰爭中會如何處理與俄羅斯的關係？德國「墨卡托中國研究中心」的歐盟中國政策研究員英莎麗（Dr. Sari Arho Havren）向德國之聲表示，若俄羅斯進一步升級在烏克蘭的戰爭，中國不可能永遠保持中立的立場。

她說：「中國政府肯定已考量到在這樣的情況下，北京該採取什麼樣的立場。我認為這種情況可能使北京轉向幫助俄羅斯。」

中國最高外交官楊潔篪與美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 週一（3月14日）於義大利的羅馬進行長達七小時的會晤後，匿名的美國官員15日向英國《衛報》表示，他們擔憂中國官員已決定向受到嚴重國際制裁的俄羅斯提供經濟與財務上的援助，並考慮是否也提供俄羅斯如無人機等武器。

不過，美國官員也對中國是否會在羅馬會議後，改變他們考慮支持俄羅斯的想法感到悲觀。匿名的官員向《衛報》表示：「關鍵是首先要讓中國重新計算並評估對俄羅斯的立場。我們沒有看到它們有重新評估的跡像。他們已經決定向俄羅斯提供經濟和財政支持，他們今天在會議中強調了這一點。真正的問題是他們是否會為俄羅斯提供更多協助。」

英莎麗認為，如果中國開始公開全面支持俄羅斯，北京可能會先找出一些漏洞來躲避被制裁的可能，而中國的做法也會增強俄羅斯反對烏克蘭的「正當性」。

她說，這樣的發展趨勢肯定會激怒歐盟國家，並迫使歐盟與盟國在中國議題的立場上更團結。她告訴德國之聲：「這樣的發展趨勢在經濟上會對歐盟與中國都造成巨大影響，也會導致中國與其他國家的脫鉤加速。」

英莎麗觀察，中國雖然強調其致力於推動談判以解決戰爭，但同時卻沒有做任何事來疏遠與俄羅斯的關係。

她說：「中國的目標是在2049年前成為超級大國，而它必須透過塑造當前的國際秩序來達到這個目標，必須確保國際秩序最終反映中國的立場，並讓國際情勢對專制政府有利。與俄羅斯的伙伴關係在中國追求這個目標當中具有一定的作用。另外，對中國來說，俄烏戰爭主要是歐洲的問題，在北京眼中，這是一場區域戰爭，而中國在鄰近地區有其要優先關注的事項，如台灣和南中國海問題。」

根據《衛報》與美國有線電視 CNN的報導，俄羅斯主要希望向中國購買武裝無人機和各種形式的彈藥。此外，俄羅斯軍方還要求中國提供口糧包。美國政府對於是否能引導中國放棄與俄羅斯合作的可能性持悲觀態度，主要是因為他們認為中俄的伙伴關係是由雙方的高層推動的。匿名美國官員告訴《衛報》：「習近平完全從根本上支持與俄羅斯之間更緊密的伙伴關係。習近平與普丁決心結束美國在全球的主導地位。」

但另一方面，拉脫維亞裡加斯特拉金什大學（Rīga Stradiņš University）中國研究中心主任切倫科娃（Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova)說：「我不認為在這個時候中國會公開選擇在軍事與經濟上援助俄羅斯。它不會得到什麼好處，反而會失去很多。

她認為，中國當然希望通過維持與俄羅斯的關係，來鞏固其長期利益。她告訴德國之聲：「對中國來說，若想在銀行業、高科技出口、石油和天然氣進口等領域保持現有利益或獲得新的利益，都可以透過對與俄羅斯的關係保持一定程度的開放態度來達成這個目的。可能的做法包含認可俄羅斯對北約東擴感到不滿，並繼續與在國際上被邊緣化的俄羅斯做生意。」

但切倫科娃強調，中國可以在不與莫斯科全面合作的情況下達成這個目標。

戰爭背後的全球政治角力

切倫科娃認為，在思考中國是否會站隊支持俄羅斯時，還有一個中國會考量的因素是：歐盟。她對德國之聲提到，與美國相比，歐盟與中國之間的關係存在更多的灰色地帶，尤其是在中美貿易戰持續的情況下，歐盟希望與中國保持一定程度的合作。

英國《衛報》在15日的報導中提到，如果中國真的在與西方的競爭中支持俄羅斯，拜登政府將把重點轉移到說服歐洲盟國重新考慮他們與北京的關係。一名匿名的美國官員向《衛報》表示：「美國認為，關鍵是與歐洲進行仔細的對話和討論，了解中國在其全球政策和優先事項方面所透露的信息。美國的目標基本上是謹慎地與中國接觸，讓歐洲人知道(我們一直在做什麼)，但如果中國明顯正朝另一個方向發展，那我們只能應對。」

切倫科娃說：「儘管在雙邊層面上，歐洲大國與中國仍有重大的相互依存的關係，但歐盟的中國政策也開始發生變化，歐盟已經開始重新考慮與北京的關係。她也認為，歐盟不需要美國出面指點，便會在看到中國決定與俄羅斯聯手後，做出相關回應。

英莎麗則認為，俄烏戰爭對中國來說，也不僅僅是一場在歐洲發生的區域戰爭，因為從更廣的角度來看，它也是一場系統性的戰爭。她指出：「這是一場系統性的戰爭，俄羅斯正在與西方對抗，而西方是中國和俄羅斯的對手。現在，以美國為首的西方國家把主要精力放在俄烏戰爭上，這對中國有利，也為中國在俄羅斯崩解前爭取一點時間。若俄羅斯崩解，中國將失去一個區域的夥伴，這也會迫使中國不得不以更孤獨的方式面對美國。」

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