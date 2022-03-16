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烏克蘭兒童逃難下失學 法國小學迎接7歲烏童重返校園

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭男童在母親的陪伴下走入法國尼斯的學校。圖擷自臉書
烏克蘭男童在母親的陪伴下走入法國尼斯的學校。圖擷自臉書

烏俄兩國開戰後，為了遠離戰火，許多母親帶著孩子暫居他國，等待和平重返家園。不過，顛沛流離的逃難生活雖換來暫時的安全，卻也剝奪了學齡孩子的學習權利，近期不少歐洲國家開始接納烏克蘭孩童重返校園，希望在戰火下仍然保有他們完整的童年與就學。

根據英國《每日快報》報導，日前一名烏克蘭男童安德烈（Andrei）在法國尼斯的一所小學重新開始學業生活，七歲的他在母親的陪伴下步入校園，對於陌生的環境顯得有些緊張，幸好在法國同學、老師們的親切陪伴下，安德烈適應良好，他的母親感動地表示「孩子們都很善良地接納他，雖然他一開始很害怕，因為完全不會講法語，但幸好老師和學生都對他很好，可以幫助他適應學校。」

烏國男童雖然聽不懂法語，但師長及同學親切地協助他適應學校。圖擷自臉書
烏國男童雖然聽不懂法語，但師長及同學親切地協助他適應學校。圖擷自臉書

該校校長也提到，接納烏克蘭孩童重返校園是希望他們可以「重新回到兒童應有的生活」，除了安德烈，一名從基輔逃離的四歲女孩也同樣加入了這所學校。此外，也有一批烏克蘭學童在義大利的一所學校復學，眾多師生揮舞烏克蘭旗幟、熱烈地迎接這群孩童，校方更準備了文具用品，協助烏國學童回歸正常生活。

許多網友見狀紛紛感動地表示，「太好了，希望其他烏國孩童也能和他的家人們一起獲得拯救」、「看到孩子們被善意對待就放心了，祝福他們未來順遂」、「為這些珍貴的孩子禱告」、「老師和學生也太溫暖，他會適應良好的」、「沒辦法想像這孩子經歷的一切」、「為烏克蘭兒童祈福」、「法國人對外國人都很好」、「這個小男孩一定覺得困惑，但小孩適應力強，而且同學們也對他很好」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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