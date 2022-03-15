陸外交部：G20不是討論「烏克蘭等政治安全」合適場所
中國外交部發言人趙立堅3月15日在例行記者會上表示，二十國集團（G20）是國際經濟合作主要論壇，不是討論烏克蘭等政治安全問題的合適場所。
有記者提問，二十國集團輪值主席印尼官員日前表示，作為二十國集團輪值主席國，印尼認為每個國家都有權對包括烏克蘭局勢在內的各種問題表達關切，但G20是一個多邊經濟合作機制，印尼將專注於履行G20領導人羅馬宣言規定的義務以及自身優先事項，不打算將烏克蘭危機納入當前的議程。請問中方對此有何評論？
趙立堅對此表示，二十國集團是國際經濟合作主要論壇，不是討論烏克蘭等政治安全問題的合適場所。
發言人指出，在當前形勢下，二十國集團在推進國際抗疫合作、維護世界經濟穩定復甦等方面承擔重要責任，並堅持職責定位，深化團結合作，攜手應對全球公共衛生、經濟、金融等突出挑戰。
趙立堅表示，中方支持印尼主席國圍繞共同復甦、強勁復甦主題，按照既定議程，推進二十國集團各領域合作。中方將繼續深入參與巴釐島峰會籌備進程，同有關各方一道推動峰會取得成功，為完善全球經濟治理，促進疫後經濟復甦做出積極貢獻。
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文章授權轉載自《香港01》
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