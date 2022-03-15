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馬斯克推特再發文 嗆普亭：帶上你的熊來對決

聯合新聞網 / 綜合報導
馬斯克15日再度發布推文對普亭嗆聲。路透社
馬斯克15日再度發布推文對普亭嗆聲。路透社

俄烏戰爭未歇，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）與俄羅斯官方在推特上的戰火也持續發燒。馬斯克14日的一則「下注」推文，遭俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈津（Dmitry Rogozin）反酸。因此15日，馬斯克又再度發表推文，要普亭帶上他的熊來單挑。

馬斯克14日於推特發文，向俄國總統普亭發出「單挑」的挑戰，並指賭注就是烏克蘭。該則推文吸引約70,000則回覆，其中更包括俄羅斯前副總理、現任俄國聯邦太空總署署長羅戈津的一則回應。羅戈津在推文嘲諷馬斯克太弱了，不夠格當對手，要馬斯克「不如去打我哥吧」。

不甘被嘲諷，馬斯克15日回覆了羅戈津的推文，並貼出一張國外網友合成的惡搞圖，圖中的一張照片是普亭在騎熊，另一張則是馬斯克拿著自家研發的火焰噴射器，圖片並附註「選擇你的戰士」。馬斯克並在推文中表示羅戈津是一個強硬的談判者，「可以讓你多拿10%的觀戰收益」，並補充寫道，這場單挑普亭可以還原惡搞圖的畫面，帶上他的熊來決鬥。

沒想到羅戈津也二度反擊，針對馬斯克過去一則暗示自己有50%的推文是在蹲馬桶時發表的舊推文，回覆寫下「你從馬桶上下來，我們再來談」。這場推特上的嗆聲似乎仍未停歇。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 馬斯克 普亭

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