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俄軍無情轟炸...人民紛逃 Google在烏克蘭新增空襲警報功能
Google 宣布即日起將開始在烏克蘭的 Android 導入即時空襲警報系統。
隨著烏俄戰爭持續升溫，Google於3月10日宣布將開始在烏克蘭的 Android 導入即時空襲警報系統。
Google 全球事務總裁 Kent Walker 在官方部落格中表示，在烏克蘭有上百萬人現在只能倚靠傳統空襲警報來避難，因此 Google 在烏克蘭政府協助下將開始陸續更新即時空襲警報系統到烏克蘭的 Android 手機。
Google 工程副總 Dave Burke 也在 Twitter 說明，此次的空襲警報系統是從既有的地震低延遲警報系統修改而來，即日起開始推出，預計未來幾天內就能更新到烏克蘭境內所有 Android 手機。
Google 上週已經暫停俄羅斯的廣告服務，新的雲端客戶、許多 Google 服務的支付功能，以及 YouTube 收益，免費服務則不變。
《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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