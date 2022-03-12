告訴世界中國人怎麼看俄烏戰爭 「大翻譯運動」興起

3月6日，在澳洲定居的楊涵在推特講述了自己在一個名為「抗疫群2022」的微信群的見聞。楊涵接受德國之聲採訪時說自己在這個群裡只呆了五天，起初是他「一個不太關心政治的朋友」看到這個群裡在討論烏克蘭，以為楊涵會感興趣，便把他拉入了群聊。但是群聊中的內容卻讓他大為震驚：其中充值著對習近平和普亭的讚美，對生命因為侵略戰爭而逝去的蔑視，和由俄羅斯政府炮製的假新聞。

年屆五十的楊涵經常在報紙、推特、微信上實名發表批評中國政府的意見，他對華人微信群裡更親中國的言論也並不陌生，但這次群聊的內容還是出乎了他的意料，也讓他擔憂，因為「在自由的澳洲社會生活的一些大陸移民，他們的新聞、信息來源完全局限與中國大陸媒體，在這次烏克蘭戰爭事件中，明顯受到俄國和中國官方媒體的宣傳、假新聞帶路」。因此，他開始著手翻譯群聊中的內容，陸續發布在自己的推特上，決定通過這種途徑把一些澳洲華人的親俄羅斯言論曝光一下。他表示翻譯都是自己親力親為地在做，沒有和別人合作，他把自己的角色視為一個公民記者。

楊涵發布的推特內容詳實，其中既有中國媒體所傳播的假新聞，亦有中國網路上的「自媒體」和「時評人」發表的見解，他的推特內容串得到了一千多次點讚和四百多次轉發，轉發的人中不乏研究政治和經濟的學者，主流媒體的專欄作者、記者、編輯，如BBC駐中國的通訊記者Stephen McDonell。楊涵自己也認為「這個推特得到了很多關注」，他最開始想要揭露一下華人移民中的親俄言論的目的「也許達到了」。這樣的關注也讓楊涵在一些華人群體中成為被攻擊的對象，他也在推特中將這樣的話語發表出來，但他告訴記者，到目前為止還沒有針對他個人的人身安全的威脅。

「大翻譯運動」的興起

中國網路平台微博上的「台灣傻事」、「日本傻事」等帳號把其他地區的民眾的言論和行為翻譯成中文以供讀者取笑，而隨著俄烏戰爭的戰況愈演愈烈，在英文社交平台上，也有懂中文的人把中國社交平台上支持戰爭，支持侵略的言論翻譯成英文，讓其他國家的人了解中國民眾和媒體在這次戰爭中所持有的立場。

這場被網民稱為「大翻譯運動」的運動是從Reddit上最具規模的中文社群ChongLangTV興起的。

該社群成員在接受採訪時介紹說，從2月16日左右開始，ChonglangTV開始流行有關於烏克蘭和俄羅斯的話題，主要是圍繞美國曝光俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事部署來進行討論。當俄羅斯正式侵略烏克蘭之後，中國網路平台上出現了許多「收留烏克蘭小姐姐」和「俄羅斯1小時速通烏克蘭」等言論，對這些言論感到憤慨的社群成員開始自發翻譯這些言論，發到推特等平台上讓外國人看，「希望他們能夠了解到中國的輿論場合究竟在談論些什麼」。而這些言論也的確得到了外國媒體，如SupChina, VICE等媒體的報導，亦在Reddit的其他成員人數更多的社群裡引起了廣泛的討論。ChonglangTV社群成員也一方面積極為烏克蘭捐款，一方面開始翻譯更多的中文網路言論。

但是，3月2日，擁有五萬三千人的ChongLangTV被Reddit以「曝光他人隱私」為名義而解散。接受採訪的社群成員解釋說，這和他們曝光一位自稱拒絕了近期通過Swift從上海往烏克蘭匯款的微博用戶的真實身份信息有關。後來該微博用戶關閉了微博。

Reddit社群解散後，社群成員意識到中心化的社區無法帶來他們真正想要的自由，便開始以去中心化的方式分散到Twitter、Telegram、Discord、Facebook、Instagram等各個地方。他們在推特上使用「大翻譯運動」和「TheGreatTranslationMovement」等標籤開始發布翻譯成英文的中國網路上的內容，並且為了方便集中和整合信息，使用了名為「The Great Translation Movement大翻譯運動官方帳號」的推特帳號。接受德國之聲採訪的前ChongLangTV社群成員就是該推特帳號的使用者之一，但是他表示不方便透露個人身份，包括在哪個國家居住。他介紹說，這個帳戶同時有很多人在登陸，這些人分布在世界各地，使用帳戶的時候，「誰比較方便的時候就將翻譯好的圖片發布出來」。使用帳戶的成員都是自發性質的志願者，既有原本ChongLangTV社群的成員，也有新加入的網友，「成員數量多到我也數不清」。出於網路安全的考量，帳戶的使用者之間互相也不知道對方身處哪個國家，常用哪個網名。

「大翻譯運動」的目的

成員在採訪中談到了自己這麼做的初衷：「希望能夠讓更多國家的人明白，中國人並不是和中共大外宣當中的形象一樣『熱情，好客，溫良』，而是驕傲，自大，民粹主義興盛，殘忍，嗜血，毫無同情心的集合體」。而他的目標和期盼則是：「希望全世界身具華人血統的人們能夠脫離這些負面的情緒，真正和文明社會融為一體，為自己的愚昧而感到羞恥。」

即使翻譯組的成員們認為自己所做的事情很有意義，但翻譯的過程中看到的充斥著性別歧視和種族歧視的言論也常常讓他們身心俱疲。「心情真的是非常糟糕的，看到的很多視頻和圖片讓我哭了好幾次，如果可以的話我希望我根本沒學過中文，這樣就看不懂裡面的內容了，甚至根本不會推送給我。」

在推特上搜索大翻譯運動，還可以搜索到許多像楊涵一樣沒有加入別人或者組織，純粹靠自己單打獨鬥在翻譯的博主。當俄羅斯攻擊美國資助的烏克蘭生物實驗室的謠言在中國的微博等平台上廣為傳播，網友辟謠被炸號，甚至美國駐華大使館在微信上的辟謠文章都被禁止分享之後，有更多的人在這個話題下表示支持。一位在戰爭最初翻譯了幾條中文評論的暱稱為Lily的博主告訴記者自己在戰爭開始那幾天完全忍受不了中文社交媒體上的言論，還會把最極端的評論告訴身邊講英文的朋友，向他們抱怨中國網民同情心的缺乏，但她現在為了精神健康著想，已經停止了翻譯，也停止瀏覽中文社交媒體。

記者亦在一些北美華人微信群中看到了對「大翻譯運動」質疑的聲音。有人覺得該運動太過偏頗，因為其他國家和地區的人在網絡上也有性別歧視言論，偏激言論，好戰言論，為什麼只針對中文網路上的言論；有人覺得英文媒體，特別是最近兩天，CNN、Financial Times紛紛撰文記敘中國的社交媒體上的親俄言論是小題大做，不關注俄羅斯的侵略惡行反而責備中國網友；有人擔心這樣的言論傳播開來之後，外國人對中國人的印象大打折扣，可能會加劇針對亞裔的仇恨犯罪；有人則純粹覺得大家都是華人，「家醜不能外揚」。

對此顧慮，接受采訪的ChongLangTV社群成員表示不擔心因此引起其他國家的人仇恨亞裔，「因為文明世界的人們是具備邏輯思考能力的，會將個人與群體區分開來看待，只要我們的個人行為表現出較高的文明程度，那麼其他國家的人會非常樂意與我們交往」。楊涵則認為發現了問題，就需要揭露，而不是隱藏。他對記者說道：「我認為，俄羅斯、中國官媒的假新聞、宣傳戰對澳洲移民社會、國家安全的影響，關注這個問題的意義，大於所謂的對華人社區的『聲譽』的影響。」

Lily表示也在微信群中看到反對「大翻譯運動」的言論，但她覺得不應該「捂住」這些不當的言論。而譴責網絡上的極端言論和譴責對亞裔進行仇恨犯罪的人並不矛盾。

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