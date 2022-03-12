美對俄實施石油進口禁令 歐盟短時間內無法結束對俄能源依賴

美國宣布對俄羅斯石油立即實施進口禁令，歐盟則近親還做不到這點。布魯塞爾早已籌備制定未來能源新總體規劃，由於烏克蘭戰爭，計劃草案已加速完成。

該計劃冠名「REPower EU」（新基礎上的歐洲能源供應），將在歐盟本周末的成員國峰會上討論。根據該計劃，歐盟將「明顯早於2030年」獨立於俄羅斯的化石燃料，共同開發安全、可支付、可持續的能源。與此同時，必須為消費者找到解決能源價格上漲的解決辦法，並為下一個冬季儲備充足天然氣。

所有這些本就是歐盟 2050 年氣候目標。現在是要加快步伐，而這就是最大問題：因為很明顯，對歐盟而言，立即對俄羅斯實施能源制裁，只能是最後手段。歐洲經濟過於依賴俄羅斯能源。保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）就警告說，他的國家所有能源都來自俄羅斯，立即退出，絕非選項。

德國總理蕭茲也指出，即使作為最富有的歐盟成員國，德國也無法立即終止從俄羅斯進口能源。他承認，目前沒有其它途徑確保供應。在與美國總統拜登視訊會談後，蕭茲公開表示，歐盟對俄制裁措施中，「有意」規避了能源供應問題。美國國務卿布林肯則強調，「歐洲國家有必要、也有機會，擺脫對俄羅斯能源的依賴。」

計劃包含哪些內容？

負責能源問題的歐委會委員會副主席蒂默曼斯（ Frans Timmermans ）釋放出樂觀信息：他希望，至今年年底，其他來源的天然氣將能替代從俄羅斯進口天然氣的三分之二。他同時承認，「這很困難，但可行。」歐委會為此目標提出了一系列措施建議：

更多清潔能源：

農業生產更多沼氣；大幅增加液化天然氣（LNG）進口；興建氫氣生產基地。蒂默曼斯稱，歐盟還必須「加速清潔能源革命」，其中包括：加快風電場審批程序、擯除文牘主義，資助太陽能電池和熱泵、推進早就許諾的舊建築改造。此外，消費者個人行為也可以發揮作用：若歐盟公民們把暖氣降低一度，則每年可節省一百億立方米天燃氣。

高效電網連接：

改善並同步歐盟成員國之間的電網連接。迄今，一貫通輸氣計劃失敗，原因在於，各成員國管道系統不同、因網絡彼此不協調或僅適用於某些類型的天然氣而存在極復雜技術問題。

確保供應安全：

一旦出現國際供應瓶頸，無本國儲氣設施的國家獲中央儲存設施供應。為此制定了新規則，保障資源和價格均衡公平和集中采購。

緩解價格暴漲：

該計劃強調，必須保護消費者免遭能源供應價格暴漲大影響。為此，允許各成員國有權自主調節價格，並建議各國對能源企業市場地位收益征稅，將其重新分配給消費者。

為冬季做準備：

所有專家看法一致，即，歐盟現有的能源儲備可資夏季之用，但問題在於，如何為下一個冬天做好准備，因為，屆時，消費量會重新劇增。計劃中的一項建議是，今夏，歐盟儲氣設施須實現達90%的儲量。

尚有大量技術、政治難題

專家們指出，尚存在一系列技術性的和地緣政治性問題。例如，如果儲氣罐必須在夏季裝滿，便面對極端市場風險。根據專事研究歐洲經濟的智庫「布魯蓋爾」（ Bruegel ）的一項計算結果，「眼下，對歐盟來說，700太瓦的天然氣需用資700億歐元，去年只需120億歐元。」該智庫強調，若無俄羅斯天然氣，全然不行。研究人員們指出，計劃增加液化石油氣進口，也有問題，由於能源供應問題屬各國主權，因此，各成員國的情況截然不同。

歐盟60%的能源供應來自俄羅斯，因此，歐盟整體嚴重依賴該國能源。歐委會副主席蒂默曼斯指出，他早就對此發出過警告，但不幸，他已無法扭轉歷史。他強調，歐盟現在得打出手中所有的牌了。在這方面，德國多年來屬於阻攔者。如今，柏林必須幫助尋找新的解決方案。

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