回首卅年前麥當勞進駐俄羅斯 近四萬人排隊8小時創空前盛世

回顧／麥當勞進駐俄羅斯卅年後退場 開幕照見證美蘇破冰

因應烏克蘭局勢，麥當勞（McDonald's）於3月8日宣佈將暫時關閉俄羅斯境內全部850間餐廳，暫停一切業務運營，不過將繼續向其62,000名在俄員工支付薪資。麥當勞是美式快餐龍頭，上世紀以來一直是資本主義企業的典範：顧客第一、高效、快速、標準化管理，因此1990年1月31日俄羅斯第一間麥當勞於在普希金廣場開設，俄羅斯人馬上成群結隊排隊買快餐，當時輿論認為這是冷戰兩大陣營破冰起點。三十多年後麥當勞撤離俄羅斯，大家再關注新的冷戰是否來臨？但不論局勢發展如何，當年俄羅斯第一間麥當勞開張的照片，成為歷史印記，讓我們也藉此回顧一番。

圖為1990年麥當勞首次進駐俄羅斯的消費盛況情景。擷自香港01

1990年1月，麥當勞在柏林圍牆倒下後不到兩個月開設第一家俄羅斯分店，向世界發出了一個強有力的信息──冷戰時期的敵對行動開始解凍，兩大陣營人民互相走近一步的一大嘗試。據報估計當年有38,000人在莫斯科的普希金廣場排隊八小時，不惜支付相當於幾天工資的價錢來買巨無霸、奶昔和炸薯條，也要一嘗這間象徵美國文化的速食店食品。2020年俄羅斯首席執行館Marc Carena便曾向傳媒表示，「麥當勞不僅僅是一家簡單餐廳的開張，它像徵著蘇聯向西方開放的整個過程。」

俄羅斯人在驚訝中首嚐美式文化的禮貌服務 想進麥當勞工作須是菁英

麥當勞在俄羅斯開幕後，想成為麥當勞員工必須是大學畢業，且精通英語而有禮，必須是菁英中的菁英。擷自香港01

當年俄羅斯麥當勞員工熱情有加、舉止禮貌，反而讓俄羅斯人手足無措。一位在場採訪的的美國記者觀察，顧客似乎長時間習慣面對國內比較粗魯無禮的服務，一旦遇到禮貌的快餐店店員馬上感到十分驚訝！話說九十年代要成為蘇聯麥當勞的員工絕非易事，必須是蘇聯青年一代中的菁英中的菁英──首先要求學歷要是知名大學畢業，而且會講英語，還要具備良好的服務技能，待客要熱情有禮。由於在蘇聯可以選擇的食物非常有限，當時甚至有人把麥當勞的包裝袋帶回家，當作紀念品反覆使用，一位蘇聯記者便稱麥當勞是「美國對食物的理性主義和實用主義的表現」。

此後不到兩年蘇聯瓦解，因此有美國傳媒指第一批俄羅斯麥當勞顧客「已經看到了未來，而且它在起作用，至少在他們的消化道中是這樣。」對於俄羅斯普遍的顧客來說，麥當勞固然讓他們難得接近鐵幕另一邊的西方生活，但與其扣上意識形態來解讀他們的消費行為，不如說是在他們面對戈巴卓夫提出「休克療法」導致經濟紊亂的時局下，稍為高消費一下嚐一嚐海外的新事物，苦中作樂一番。

有俄國網友分享照片，早年俄羅斯麥當勞其中一款LOGO，是與蘇聯國旗合一。擷自香港01

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文章授權轉載自《香港01》

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