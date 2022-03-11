呼籲暴力反抗俄羅斯軍隊 Meta決定不刪文
據路透社周五（3月11日）報導，Meta集團將允許一些國家的Facebook和Instagram用戶呼籲暴力反抗俄羅斯軍隊。這意味著Meta集團的仇恨言論政策的暫時改變。
這家社交媒體巨頭還暫時允許一些用戶發文呼籲殺死俄羅斯總統普亭或白俄羅斯總統盧卡申科。
Meta集團就這一問題發表的聲明說：「由於俄羅斯入侵烏克蘭，我們暫時允許通常會違反我們規則的政治表達形式，如『讓俄羅斯入侵者去死』等暴力言論。我們仍然不允許針對俄羅斯平民的暴力呼籲。」
據路透社報導，俄羅斯駐美國大使館要求華盛頓阻止Meta集團的「極端主義活動」。
該大使館在推特上說：「臉書、Instagram的用戶沒有給這些平台的所有者決定真理標準、並導致國與國之間相互對立的權利。」
（綜合報導）
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