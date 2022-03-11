快訊

國門黑漆漆...桃機二航晚間突傳停電 行李輸送帶停擺

呼籲暴力反抗俄羅斯軍隊 Meta決定不刪文

德國之聲 / 德國之聲
據路透社周五（3月11日）報導，Meta集團將允許一些國家的Facebook和Instagram用戶呼籲暴力反抗俄羅斯軍隊。這意味著Meta集團的仇恨言論政策的暫時改變。圖／德國之聲中文網
據路透社周五（3月11日）報導，Meta集團將允許一些國家的Facebook和Instagram用戶呼籲暴力反抗俄羅斯軍隊。這意味著Meta集團的仇恨言論政策的暫時改變。圖／德國之聲中文網

據路透社周五（3月11日）報導，Meta集團將允許一些國家的Facebook和Instagram用戶呼籲暴力反抗俄羅斯軍隊。這意味著Meta集團的仇恨言論政策的暫時改變。

這家社交媒體巨頭還暫時允許一些用戶發文呼籲殺死俄羅斯總統普亭或白俄羅斯總統盧卡申科。

Meta集團就這一問題發表的聲明說：「由於俄羅斯入侵烏克蘭，我們暫時允許通常會違反我們規則的政治表達形式，如『讓俄羅斯入侵者去死』等暴力言論。我們仍然不允許針對俄羅斯平民的暴力呼籲。」

據路透社報導，俄羅斯駐美國大使館要求華盛頓阻止Meta集團的「極端主義活動」。

該大使館在推特上說：「臉書、Instagram的用戶沒有給這些平台的所有者決定真理標準、並導致國與國之間相互對立的權利。」

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 Meta 社群媒體

相關新聞

普亭成了習近平「豬隊友」？專家憂大陸恐加速擴張勢力

中國在俄侵烏戰爭的處境日益尷尬，白宮發言人點名中國為俄國文宣背書，但俄官媒卻開始批評中國。普亭是否成習近平「豬隊友」？專...

呼籲暴力反抗俄羅斯軍隊 Meta決定不刪文

據路透社周五（3月11日）報導，Meta集團將允許一些國家的Facebook和Instagram用戶呼籲暴力反抗俄羅斯軍隊。這意味著Meta集團的仇恨言論政策的暫時改變...

挺不挺普亭？俄國侵略烏克蘭 亞洲國家制裁態度選邊站

自從俄羅斯入侵烏克蘭，俄國成為全球受到最多制裁的國家，但英國廣播公司（BBC）報導，亞洲卻僅有少數幾個國家對莫斯科當局實...

再聲援烏克蘭 英國制裁386名俄羅斯議員

英國政府今天對俄羅斯祭出新一輪制裁，對象是386名俄國國會議員，因為他們支持俄國總統普亭（Vladimir Putin）...

俄烏戰火燒不停 企業轉念欲撤離員工卻日益困難

俄烏戰火延燒，許多美國企業改變心意，徵召前軍事和執法專家協助烏克蘭地區的員工逃離戰區、前往其他國家避難。但專家表示，協助...

歐盟助烏克蘭抵抗入侵 將再資助5億歐元武器

歐洲聯盟外長波瑞爾今天表示將進一步資助烏克蘭價值5億歐元的武器，協助抵抗俄羅斯入侵；不過歐盟在加大財政支持的同時，並未同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。