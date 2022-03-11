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因應俄烏戰爭導致能源危機 歐盟考慮暫時限制電價上漲

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
歐盟召開高峰會，地主法國總統馬克宏10日歡迎歐盟執委會主席范德賴恩。 美聯社
歐盟召開高峰會，地主法國總統馬克宏10日歡迎歐盟執委會主席范德賴恩。 美聯社

歐盟執委會主席范德賴恩周四（10日）在凡爾賽歐盟高峰會上，向與會領袖表示，歐盟應在未來幾周考慮採取緊急措施，其中包括暫時限制電價上漲。

華爾街日報說，俄烏衝突凸顯了歐洲能源供應的脆弱性，大家擔心能源進口可能被俄羅斯切斷或因穿越烏克蘭的管線受損而中斷。戰事推升能源價格大漲，也加劇了通貨膨脹和經濟成長的憂慮。去年歐盟約40%的天然氣消耗是由俄羅斯供應。

本周稍早，歐盟執委會發布一項計畫綱領，表示在今年內要減少三分之二的俄羅斯天然氣進口量；2030年以前，完全停止自俄羅斯輸入天然氣的需求。因此，短期做法有下列幾大要項：須於下個冬天供應暖氣的季節之前，事先儲備足夠的天然氣；減少消耗；增加自其他生產商進口液化天然氣。

歐盟執委會說，能源價格高漲損傷經濟，製造業成本大增，低收入家庭壓力沈重。該會將諮商認定此為緊急狀態，進而提案因應能源漲價。

范德賴恩在她的推特帳號上傳了峰會說明時使用的簡報圖卡，根據她貼出的簡報內容，歐盟執委會計劃本月底前提出緊急方案，「限制天然氣價格對電價的傳導效應，措施包括採取臨時價格限制。」委員會另亦打算本月成立一個特別工作小組，為明年冬天做準備，並提出天然氣儲備政策建議。

簡報指出，5月中旬以前，執委會將提出改進電力市場的方案，並發布關於2027年之前逐步消除歐盟對俄羅斯化石燃料依賴的建議。

法國總統馬克宏周四說，歐洲需要保護自己的公民和企業，不受能源價格飆漲傷害，包括法國在內的一些國家已經自行在國內採取行動。「如果狀況持續，我們要有更長遠的機制。我們將授權執委會，在本月底以前，將所有需要的法規備齊。」

范德賴恩的簡報中建議歐盟今年底以前，以其他替代來源，例如液化天然氣供應商，取代600億立方公尺的俄羅斯天然氣。另外270億立方公尺，將以氫和歐盟自產的生質甲烷取代。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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