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俄國擬將蘋果、微軟、英特爾等59家在俄企業收歸國有
集微網報道，據外媒報道，俄羅斯擬將蘋果、英特爾等59家在俄外企收歸國有。
這是俄烏沖突之後，俄羅斯根據國際製裁以及多家公司與俄羅斯斷絕關係的回應。
根據俄羅斯公共消費者倡議組織負責人奧列格·巴甫洛夫（Oleg Pavlov）的說法，在俄羅斯聯邦可能將其國有化的59家公司名單中，包括蘋果、英特爾、宜家、微軟、殼牌、麥當勞、保時捷、豐田、H&M 等企業。
巴甫洛夫指出，被列入黑名單的外國公司可能會被沒收賬戶和資產，可能被置於外部管理之下，或面臨國有化。國有化是指將私有資產轉變為政府控製下的公共資產的過程。
巴甫洛夫說：“一份外國公司名單已發送給政府和總檢察長辦公室，由於它們停止在俄羅斯的工作，這些公司可以被國有化。”
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