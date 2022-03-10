烏克蘭前球星季莫什丘克不對戰爭表態遭狠批

（德國之聲中文網）現年42歲的阿納托利·季莫什丘克（Anatoliy Tymoshchuk）在烏克蘭家喻戶曉，迄今，他是該國參加國際比賽出場次數最多的球員，在2000-2016年期間總共踢過144場比賽，成績卓著。他曾助力烏克蘭頓涅茨克礦工足球俱樂部和俄羅斯聖彼得堡澤尼特俱樂部贏得過聯賽冠軍。2013年效力德國拜仁慕尼黑球隊時，球隊贏得了三冠王。

目前他在俄羅斯聖彼得堡澤尼特俱樂部擔任助理教練。俄羅斯入侵烏克蘭後，季莫什丘克一直保持緘默，對戰爭不表態。

路透社給他和他目前效力的俱樂部發去問詢也都沒有回復。

俄羅斯入侵烏克蘭也引發了體育界的一系列抗議與制裁行動。烏克蘭很多運動員紛紛站出來譴責俄羅斯的入侵，並且表達了他們對烏軍的支持。

烏克蘭足球協會道德和公平競賽委員會發表聲明稱，“自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭國家隊前隊長季莫什丘克在這方面不但沒有發表任何公開聲明，而且也沒有停止與侵略者俱樂部的合作。”

“同樣是他曾效力的拜仁慕尼黑俱樂部發表聲明並采取支持烏克蘭的行動的時候，季莫什丘克卻繼續保持沉默。”

烏克蘭足球協會道德和公平競賽委員會建議烏克蘭足協剝奪季莫什丘克的教練執照以及他所獲得過的所有國家獎項和榮譽稱號，該委員會還建議將他徹底排除出烏克蘭國家隊名冊。

（路透社）

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