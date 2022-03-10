美商務部長澄清：點名警告中芯是一個錯誤 沒有証據

集微網消息，3月10日，據彭博社報導，美國商務部長Raimondo在白宮接受採訪時再次警告中國公司不要規避對俄制裁。值得一提的是，Raimondo澄清了此前點名中芯國際的做法，她表示：“沒有証據表明中芯國際或任何一家特定的中國公司正計劃規避制裁”。

日前，Raimondo曾在接受《紐約時代》採訪時表示，若中芯國際或任何無視美國制裁的中國公司，繼續向俄羅斯提供晶片和其他先進技術，美國可以讓他們“基本上關門”。

不過，Raimondo在最新採訪中又表示，指出一個特定公司來表示一個假設的執法行動“可能”是一個錯誤行為。

“我們對此是認真的，我們將強制執行，我們有辦法強制執行，即使是針對像中國這樣不支持我們實施出口管制的國家，”Raimondo如是說。

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