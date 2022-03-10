烏克蘭大使強調建禁飛區：看普亭是否有膽量起飛戰機

本周一（3月7日）德國總理蕭茲表示，「目前無其它途徑可確保歐洲的取暖、交通、電力供應和工業能源供應」，而確保能源供應「對於生存和公民的日常生活至關重要」。因此德國不會禁止從俄羅斯進口石油和天然氣。

德國在化石燃料方面依賴俄羅斯。根據聯邦經濟部數據，俄羅斯天然氣佔德國天然氣總進口量約55%，煤炭佔50%，原油進口為35%左右。

烏克蘭駐德國大使安德烈·梅爾尼克（Andrij Melnyk）在接受《世界報》專訪時說：「這一表態無異於向烏克蘭背後捅刀。我們認為，這一態度在道德上是站不住腳的。即便不是在未來幾天，但是未來幾周後也會是崩塌的。現在的問題是，烏克蘭還會有多少平民會在轟炸中死亡。」

梅爾尼克在採訪中指責德國無論作為北約成員國還是歐盟成員國都是最遲疑最猶豫的國家。他說，例如將俄羅斯逐出全球Swift支付系統和停止從俄羅斯進口能源產品的問題上，德國都是遲疑不決動作緩慢。「這讓我們感到十分痛心。我認為，大量德國民眾看到自己的國家不去扮演領導者的角色，而是充當吊車尾，一定會覺得很尷尬。」

「歷史的轉折點」

2014年，烏克蘭爆發「顏色革命」，推翻了親俄羅斯的總統維克托·亞努科維奇，親西方的民主力量上台。俄羅斯當局利用烏克蘭政局動蕩之機建立了對克里米亞的軍事控制，同時引爆頓巴斯戰爭。同年3月16日的公投之後，克里米亞宣布獨立。3月18日，俄羅斯聲稱擁有克里米亞主權，烏克蘭及國際社會均對此舉嚴詞譴責，認為這一行為違反國際法和俄羅斯簽署的保障烏克蘭領土完整的協議。

烏克蘭駐德國大使梅爾尼克認為2014年俄羅斯並吞克里米亞以及頓巴斯戰爭是歷史的一個轉折點。他指責德國蕭茲政府原本有更多的時間可以積極主動地防止這場二戰以來歐洲最嚴重的災難發生。「但除了安撫普亭之外，什麼都沒有發生。直到戰爭爆發。」

梅爾尼克說，德國批准向基輔提供的1000枚反坦克導彈和500件美國製造的「毒刺(Stingers)」防空武器均已送達，另外還有23000頂頭盔、1300件防護腰衣和50000個食品包。但是這只是烏克蘭目前需要的援助中的一小部分，梅爾尼克強調說：「可是這場戰爭可能持續數周甚至數月。一次性援助根本是不夠的。這就是為什麼我每天都在與國防部和軍火工業接觸。最重要的是，我們無法保護平民。俄羅斯人的地面攻勢沒有進展，所以他們就通過炸毀房屋以示報復。」

「普亭甚至可能比蕭茲更清楚，蕭茲明天會做什麼」

到目前為止，無論是作為一個整體的北約還是每個成員國都避免直接卷入烏克蘭戰爭，其中很大的原因是俄羅斯是一個擁核大國。

但梅爾尼克對此不以為然。在接受《世界報》採訪時他說：「普亭是一個戰爭罪犯，可能是一個瘋狂的政治家，但他不是一個自殺者。因此，我認為不可能發生核戰爭。兩周前在柏林有人告訴我，如果俄羅斯的一家直升機被德國的導彈擊毀，這將意味著一場核戰爭的爆發。……這些都是普亭的算計。他不是軍人，他是克格勃出身。他非常清楚了解德國人的想法，他把德國人看透了。普亭甚至可能比蕭茲更清楚，蕭茲明天會做什麼。」

梅爾尼克呼籲北約在烏克蘭設置禁飛區，「讓我們瞧瞧普亭是否有膽量讓他的戰機起飛」。

梅爾尼克在採訪中還表示，烏克蘭不會投降，因為如果投降了，「烏克蘭民族就將被摧毀了，烏克蘭就不再存在了」。他堅信，烏克蘭最終會取得這場戰爭的勝利。「在道義上，我們早就贏了。……我們知道俄羅斯的優勢，這就是為什麼我們需要更嚴厲的制裁以及大規模的武器援助。」

（世界報）

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